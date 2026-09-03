Alba y Aliste, destinos de la nueva visita pastoral iniciada por el obispo de Zamora

Alba y Aliste son los destinos de la visita pastoral del obispo de Zamora, Fernando Valera, a pueblos de la provincia. En la primera jornada del recorrido, el obispo visitó Olmillos de Castro, Navianos de Alba, Perilla de Castro, Santa Eufemia del Barco, Losilla de Alba y Marquiz de Alba, “seis comunidades y seis encuentros” que permitieron al prelado escuchar a sus vecinos, alcaldes y concejales y conocer de cerca la realidad de cada pueblo, así como sus raíces, sus dificultades y sus “esperanzas”.

En cada una de las parroquias, el sacerdote Ángel Carretero, expuso la vida de la comunidad desde tres perspectivas distintas. Así, aludió a sus raíces históricas, culturales y religiosas, su realidad presente y los retos futuros.

Acto seguido, los vecinos tomaron la palabra e intercambiaron impresiones con el obispo. La despoblación, el envejecimiento, la falta de relevo generacional, el cuidado del patrimonio o la necesidad de avanzar hacia una mayor implicación de los laicos fueron algunos de los temas abordados en los encuentros mantenidos por Valera con los vecinos.

El obispo saluda a los vecinos de uno de los pueblos incluidos en la visita pastoral. / Cedida

Tras escuchar sus preocupaciones, Valera invitó a los habitantes de los diferentes pueblos a mirar la realidad actual desde la esperanza y recurrió a una imagen especialmente cercana en un territorio golpeado hace unos años por los incendios: “sobre el negro que deja el fuego, el verde termina abriéndose paso de nuevo”.

Además, explicó un detalle sobre la filettata, el traje formal con el que realiza la visita pastoral, cuyo significado va mucho más allá del protocolo. En este sentido, recordó que encontrarse con los feligreses de cada parroquia “es uno de los actos más significativos de su ministerio como obispo y que una comunidad de un pueblo pequeño tiene la misma dignidad que la comunidad congregada en la Catedral”.

Durante la primera jornada de la visita pastoral también se sucedieron momentos entrañables como los protagonizados por dos vecinas de Olmillos, Manuela, de 96 años, y Teresa, de 100 años, que recibieron sendos ramos de flores.

En Perilla de Castro, Valera presidió la eucaristía y fue recibido por el alcalde, Gonzalo Velasco Mielgo, y miembros de la corporación municipal.

Valera, en el centro, posa con los vecinos de uno de los pueblos visitados. / Cedida

En Losilla, la mirada se dirigió hacia su valioso patrimonio, entre él su retablo del siglo XVI y la cruz parroquial, una destacada pieza de la platería zamorana que estará presente el domingo en la celebración de clausura junto a las cruces de las 22 parroquias de Alba Norte y Alba Sur.

Marquiz puso el broche a la primera jornada de la visita pastoral con una acogida singular: alfombras rojas y obras de temática religiosa recibieron al obispo a las puertas del templo, junto a representantes municipales. En el encuentro participó también Laudelino Díaz Pino, hijo de la localidad y pintor, estrechamente vinculado a su parroquia y a la conservación de su patrimonio.