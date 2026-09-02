Villaralbo incorporará un comedor escolar como revulsivo para la matriculación y la conciliación familiar

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo ultima el inicio del curso escolar con la vista puesta en el revulsivo que supondrán la próxima construcción de un comedor escolar, un servicio altamente demandado por padres y tutores legales de los escolares y que se antoja como un revulsivo de cara a próximas matriculaciones.

El proyecto, que la Dirección Provincial de Educación saca a licitación por un presupuesto base de 178.869 euros impuestos aparte, cuenta con un periodo de ejecución de ocho meses, tiempo inicialmente suficiente para garantizar su apertura de cara al curso escolar 2027/2028, tal y como apunta el alcalde de Villaralbo Santiago Lorenzo.

Las instalaciones se ubicarán en la calle San Ildefonso 19 como parte del recinto escolar que este año contará con un número aproximado de 80 alumnos matriculados. El espacio se realizará sobre el actual almacén que se someterá a un proceso de rehabilitación y ampliación para su conversión en comedor escolar.

Un servicio que el municipio del alfoz zamorano echaba en falta y que corresponde a una "demanda de hace años", tal y como reconoce Lorenzo que confía que con la puesta en marcha de este servicio "esperemos que redunde en beneficio del colegio y del propio municipio". El sondeo interno realizado hace un par de cursos ya constataba el notable interés por la puesta en marcha de este servicio con hasta una quincena de escolares potenciales que se beneficiarían directamente.

Espacio principal del nuevo comedor escolar de Villaralbo. / O. G. S. / Plataforma de Contratación del Estado

Un servicio que incluso permitiría recuperar matriculaciones perdidas precisamente en favor de otros centros ubicados en la capital zamorana que sí disponen de esta opción cumpliendo con la tan demandada conciliación. Solo en el último curso, la falta de comedor ha lastrado hasta cinco matrículas, un número notable al tratarse de un centro situado en la provincia y que debe competir con la cercanía de la ciudad.

Por ello, el centro se muestra "esperanzado" en impulsar las matriculaciones de última hora y de cara al próximo curso 2027/2028 con la puesta en marcha de este servicio, tal y como ha reconocido el director del centro Raúl Álvarez.

Para asegurar los servicios necesarios, el comedor contará con una superficie construida de 126,69 metros cuadrados repartidos en una única planta que contará con la sala-comedor como principal espacio. En concreto, el comedor ocupará tres cuartas partes de la superficie útil con un total de 47,55 metros cuadrados. Asimismo, se habilitará una cocina de 13,5 metros cuadrados, una despensa y un vestuario (4,16 y 4,38 metros cuadrados, respectivamente).