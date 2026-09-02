Los sismógrafos detecta un terremoto en la comarca zamorana de Sanabria
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Zamora
Los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional han registrado un terremoto de baja intensidad que se ha localizado en la comarca zamorana de Sanabria. En concreto, según la información facilitada por ese organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el movimiento sísmico se localizó a las 21.01 horas de este martes día 1 de septiembre al noroeste del municipio de Trefacio.
El temblor fue de intensidad 1,8 en la escala Richter y tuvo su epicentro a ras de suelo, en unas coordenadas situadas 42,1675 grados latitud norte y 6,7571 grados longitud oeste, sin que fuera sentido por la población.
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