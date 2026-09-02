Gendarmes franceses y Carabinieri italianos para vigilar el Camino de Santiago zamorano

Con el objetivo de atender de forma eficiente las necesidades específicas de los peregrinos italianos y franceses, dos de las nacionalidades que más frecuentan los diferentes Caminos que pasan por la provincia, la Guardia Civil de Zamora ha decidido reforzar el operativo contando con la presencia de los cuerpos de seguridad de ambas naciones.

Dichos agentes actuaran a través de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (Omap), y prestarán servicio en la provincia durante los meses de septiembre y octubre, acompañando a los miembros de la Omap en patrullas mixtas ciudadanas que ofrecerán una atención personalizada a los peregrinos.

Gendarmes franceses y Carabinieri italianos colaboran con la Guardia Civil de Zamora / Cedida

Esta iniciativa forma parte del operativo especial de la Guaria Civil desplegado cada año para garantizar la seguridad de caminantes españoles y extranjeros en las diferentes rutas jacobeas. Aunque este protocolo se intensifica durante la temporada alta, es un servicio que se mantiene todo el año.

La Omap trabaja de la mano con patrullas de seguridad ciudadana parte del Seprona y otras unidades especializadas en este tipo de operaciones. La colaboración con cuerpos extranjeros facilita a su vez el refuerzo de los lazos de colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad europeos.

La Guardia Civil aconseja la utilización de la aplicación móvil Alertcops para alertar a los cuerpos de seguridad de cualquier situación delictiva que se encuentren en el Camino de Santiago o en cualquier otro contexto.