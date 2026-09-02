Fernando Valera alienta a los afectados por el incendio de Fermoselle: "Su visita nos anima a descubrir el verdor tras la ceniza"

"Su presencia entre nosotros nos anima a la esperanza, a alzar la mirada y descubrir el verdor que sale tras la ceniza". Con estas palabras agradecía el párroco y arcipreste de Sayago, Juanjo Carbajo, la visita del obispo de Zamora, Fernando Valera, a las localidades afectadas por el incendio de Fermoselle.

El fuego, que el pasado 29 de julio arrasó una superficie de 10.751 hectáreas, 4.493 de ellas arboladas en su mayoría áreas de matorral y superficies agrícolas, llegó sembrando de "incertidumbre, desasosiego y pesar" la comarca sayaguesa, "pero también de esperanza", recordó Juanjo Carbajo.

De esta forma recordó el desalojo de una docena de localidades y el confinamiento de los vecinos de Fermoselle y Fariza con unas 950 personas afectadas. Unas localidades que han estado representadas en la visita que el obispo ha realizado este pasado fin de semana en Zafara.

El encuentro permitió al prelado conocer de primera mano las consecuencias del paso del fuego sobre una explotación ganadera de la zona para, a continuación, mantener un encuentro con vecinos y representantes municipales de Zafara, Palazuelo, Mámoles y Muga. La jornada concluyó con la celebración de la eucaristía en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

El obispo Fernando Valera durante la visita a Zafara tras el incendio. / Diócesis de Zamora

Durante el encuentro Carbajo recordó aquellos momentos en los que los mayores tuvieron que abandonar sus casas mientras otros vecinos combatían las llamas, amén de las numerosas muestras de solidaridad y afecto recibidas.

Con esta visita, la Diócesis de Zamora busca acompañar, escuchar y permanecer cerca de unas comunidades que, después del fuego, afrontan ahora el camino de la recuperación.