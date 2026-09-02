La Diputación concede más de 400.000 euros en ayudas al sector agroganadero de Zamora: estas son las resoluciones

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora (BOP) publica este miércoles la resolución de seis convocatorias de subvenciones impulsadas desde el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora, a las que había que sumar otra notificada personalmente al único beneficiario de la misma, por un valor superior a los 400.000 euros.

La convocatoria con mayor dotación (120.427,71 euros) se dirige a la construcción de tanques de agua elevados para usos agrícolas en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes. Una veintena de consistorios cursaron la solicitud, de las cuales once fueron aceptadas, mientras las restantes quedaron fuera al obtener una puntuación insuficiente en virtud del crédito disponible en la presente convocatoria.

Los municipios que recibirán las ayudas y que, en total, se repartirán 116.090,95 euros, son Morales de Toro, El Perdigón, Moreruela de los Infanzones, Pajares de la Lampreana, Fresno de Sayago, Argujillo, Villamayor de Campos, Cubillos, Almaraz de Duero, Torres del Carrizal y Molacillos.

La cuantía unitaria máxima por beneficiario asciende a los 10.800 euros, condicionados a la justificación de una inversión no inferior a los 12.000 euros.

La segunda mayor cuantía corresponde a la resolución de subvenciones destinadas a ayuntamientos para la instalación y reparación de cercados ganaderos en parcelas de pastos comunales de propiedad pública por un importe de 100.000 euros. A la convocatoria concurrieron un total de 39 ayuntamientos, de los cuales han resultado admitidos 25.

Misma cuantía correspondiente a la convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos de la provincia para la realización de concentraciones parcelarias de iniciativa privada. La resolución ha atendido las diez solicitudes realizadas por los ayuntamientos de San Vitero, Rábano de Aliste, Rabanales, Mahíde, Alcañices, Villalcampo, Fonfría, Trabazos, Villaferrueña y Requejo.

A su vez se ha resuelto la convocatoria de subvenciones a cooperativas agroalimentarias de nueva creación como medio para potenciar el desarrollo económico de la provincia de Zamora, a la que se ha presentado una única solicitud, la de Mesetaria Sociedad Cooperativa CYL. Al ser la única, la cooperativa recibirá los 20.000 euros con los que está dotada la convocatoria.

Ayudas para criadores y celebración de ferias ganaderas

El BOP también ha publicado el listado de los cuatro beneficiarios de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de criadores de razas autóctonas de la provincia de Zamora que se han repartido los 55.000 euros con los que está dotada. Por orden de cuantía, son la Asociación Nacional de Criadores ANCAM (16.225,76 euros) y la Asociación Española A.E.C.A.S. (16.225,76 euros), la Asociación Criadores Raza Asnal Zamorano-Leonés (14.873,62 euros) y la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa (14.873,62 euros).

En cuanto a la resolución de las ayudas que la Diputación de Zamora destina a asociaciones de ganaderos de vacuno para la mejora genética de sus explotaciones, han sido admitidas las tres solicitudes presentadas: la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa (1.727,57 euros), la Asociación Frisona Zamorana-AFRIZA (11.627,91 euros) y la Asociación Española A.E.C.A.S. (6.644,52 euros). La inversión de esta convocatoria alcanzaba los 20.000 euros.

Por último, la Diputación repartirá los 15.000 euros de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales de la provincia de menos de 5.000 habitantes para la celebración de certámenes ganaderos entre los tres ayuntamientos que la solicitaron: el Ayuntamiento de San Vitero (5.454,55 euros), de Carbajales de Alba (4.090,91 euros) y de Porto (5.454,55 euros).

En todos los casos, una vez realizada la actuación, los beneficiarios deberán aportar justificación documental de la inversión, debiendo ajustarse a las bases de la convocatoria. El pago se hará efectivo de una sola vez, previa justificación de la actividad para la que ha sido concedida.

La Diputación de Zamora recuerda que en ningún caso se realizará el pago de la subvención en tanto el beneficiario no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.