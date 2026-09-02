Autorizada la segunda factoría de hidrógeno verde en Granja de Moreruela en 24 horas
La autorización de la planta promovida por la empresa UTU Solar implicará la extracción de 234.000 metros cúbicos del acuífero de Villafáfila
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha concedido la autorización ambiental de la segunda planta de producción de hidrógeno verde proyectada en Granja de Moreruela. Se trata del segundo proyecto al que la Junta de Castilla y León da luz verde en este término municipal en apenas 24 horas después de que el Boletín Oficial autonómico (Bocyl) diese ya luz verde al proyecto promovido por Inari Solar este pasado martes.
Una autorización que se traduciría en la extracción anual de 234.000 metros cúbicos de aguas subterráneas procedentes del acuífero de Villafáfila a razón de 117.000 por proyecto y que ha generado un fuerte rechazo social e institucional por las implicaciones ambientales, territoriales y socioeconómicas pese a que ambos proyectos cuentan con el preceptivo visto bueno y autorización para su explotación por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
La resolución del proyecto promovido por la empresa UTU Solar se produce casi cinco años después de que la concesionaria solicitase la autorización ambiental el 14 de septiembre de 2021 para la puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua alimentada proveniente de una instalación fotovoltaica de 50 MW. Ocho meses después, la empresa Inari Solar con idéntica sede social en Marbella puso sobre la mesa el segundo proyecto de idénticas características que ya cuenta con la preceptiva autorización.
La publicación del otorgamiento de la autorización ambiental abre un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad condicionada al cumplimiento del proyecto; las medidas ambientales adoptadas durante la fase de construcción, puesta en marcha inicial, explotación y cese de actividad y al informe emitido por la CHD.
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