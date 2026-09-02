Alerta por perros sueltos en los caminos de Villanueva del Campo: el Ayuntamiento pide evitar “desgracias”

Pasear por los caminos es una práctica habitual durante el verano en muchos pueblos de la provincia de Zamora. Esta alternativa de ocio y rutina saludable lleva aparejado un riesgo que ha generado inquietud entre los vecinos de pueblos como Villanueva del Campo, ante la irrupción en las vías secundarias de perros sueltos.

Por este motivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a divulgar públicamente un “mensaje preventivo” para evitar “desgracias” como la ocurrida en octubre del año 2023, cuando una joven de Roales del Pan perdió la vida tras ser atacada por varios perros sueltos en un camino rural por el que paseaba.

Ante las quejas trasladadas por varios vecinos que salen habitualmente a caminar por caminos aledaños al núcleo urbano de Villanueva del Campo, el Ayuntamiento ha solicitado colaboración a los dueños de los perros para que “entre todos seamos capaces de que una situación perfectamente controlable no suponga un riesgo para nadie”.

Aunque por el momento, según han confirmado responsables municipales “no se ha llegado a consumar ninguna agresión” por parte de canes sueltos, los vecinos “están muy molestos”, e incluso algunos han decidido alertar del problema a la Guardia Civil.

En concreto, vecinos de la localidad se quejan de que mastines y otros perros que pertenecen a razas potencialmente peligrosas “aparecen sueltos” en los caminos rurales por los que pasean, lo que provoca una “situación de alarma”.

Identificación

Esta denuncia, como advierte el Ayuntamiento de Villanueva del Campo, puede derivar en que la Guardia Civil ponga en marcha un “dispositivo de actuación” que conlleve la identificación de los perros y de sus propietarios, con la incoación del correspondiente procedimiento administrativo. No obstante, también advierte de que el caso de que se registren daños personales, las consecuencias y responsabilidades serían dirimidas en el ámbito legal.

Para evitar situaciones de peligro para los vecinos que eligen pasear por los caminos próximos al núcleo urbano “por la visibilidad que tienen respecto a la circulación de vehículos”, el Ayuntamiento reitera la necesidad de adoptar medidas preventivas y, de forma especial, se dirige a los propietarios de perros de “trabajo” en sectores como la ganadería, porque “no son conscientes del riesgo” que puede suponer tener a los canes sueltos.

El fin último de este llamamiento a la colaboración de ganaderos y propietarios de perros en Villanueva del Campo es evitar sucesos como el que marcó a Roales del Pan por la muerte de una joven provocada por el ataque de varios perros sueltos propiedad de un pastor de la vecina localidad de La Hiniesta.