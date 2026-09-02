Adiós a las cigüeñas en Villanueva de Campeán

Durante la mañana de este miércoles, los Bomberos de la Diputación de Zamora han intervenido en la iglesia de Villanueva de Campeán para retirar el nido de cigüeñas que ocupaba parte de la torre del campanario.

Bomberos retiran el nido de la torre de Villanueva de Campeán / Jesús Santamaría

Para la retirada, el equipo ha utilizado una grúa que ha elevado hasta la parte de arriba de la torre y, una vez allí, ha retirado cuidadosamente el nido. En la operación, han participado dos agentes.

Retirada del nido de cigüeñas en Villanueva de Campeán / Jesús Santamaría

Con esto, el pueblo de Villanueva de Campeán ha asistido a una celérica y delicada operación para darle un aire renovado al campanario de su iglesia.