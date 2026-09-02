Adiós a las cigüeñas en Villanueva de Campeán
Los Bomberos de la Diputación se han encargado de la retirada del nido de la torre de la iglesia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. C.
Durante la mañana de este miércoles, los Bomberos de la Diputación de Zamora han intervenido en la iglesia de Villanueva de Campeán para retirar el nido de cigüeñas que ocupaba parte de la torre del campanario.
Para la retirada, el equipo ha utilizado una grúa que ha elevado hasta la parte de arriba de la torre y, una vez allí, ha retirado cuidadosamente el nido. En la operación, han participado dos agentes.
Con esto, el pueblo de Villanueva de Campeán ha asistido a una celérica y delicada operación para darle un aire renovado al campanario de su iglesia.
- Sergio toma las riendas de El Molino para devolver la vida a un rincón de Sanabria: “La hostelería es un arte, desde pequeño quise ser camarero”
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
- Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
- El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
- Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago