Accidente en Casaseca de las Chanas: colisión entre un coche y una moto
Un hombre de 65 años que viajaba a bordo de la moto ha resultado herido
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A. A.
A primera hora de la tarde, poco antes de las cinco y media de la tarde, un coche y una moto han colisionado en Casaseca de las Chanas. El suceso ha tenido lugar en la calle Moraleja y un motorista de unos 65 años ha resultado herido. Según informa el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Sacyl se han desplazado hasta el lugar de los hechos.
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