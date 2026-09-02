Accidente en Casaseca de las Chanas: colisión entre un coche y una moto

A primera hora de la tarde, poco antes de las cinco y media de la tarde, un coche y una moto han colisionado en Casaseca de las Chanas. El suceso ha tenido lugar en la calle Moraleja y un motorista de unos 65 años ha resultado herido. Según informa el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Sacyl se han desplazado hasta el lugar de los hechos.