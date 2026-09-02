Abierto el plazo de permisos para recoger setas en 27.000 hectáreas acotadas de Zamora

El programa Micocyl acaba de abrir, este 1 de septiembre, la venta de permisos de recolección de setas en los dos acotados micológicos de la provincia de Zamora: el parque micológico Montes del Noroeste Zamorano (PMZA-50.001) y el acotado de ampliación de Camarzana de Tera, Rabanales y otros (ZA-50.024). Cualquier recolector puede sacar su permiso en la web de Micocyl. Los habitantes locales de los municipios por donde se extienden los acotados y los vinculados lo tienen además disponible en su ayuntamiento.

El parque micológico y el acotado de ampliación tienen matrículas distintas, pero funcionan como una única superficie de gestión. Ambos territorios reconocen el mismo permiso, así que quien lo obtiene puede recolectar en los dos sin sacar uno para cada zona.

El conjunto supera las 27.000 hectáreas repartidas entre 19 municipios de Aliste, Tábara, Alba, Los Valles de Benavente, La Carballeda y Sanabria. Esa continuidad territorial simplifica la vida al recolector y refuerza el micoturismo en una comarca donde el visitante recorre varios términos municipales en una misma jornada sin trámites añadidos.

Qué se puede esperar del monte

Las lluvias caídas en las últimas semanas han humedecido el suelo y pueden dar lugar a las primeras fructificaciones aunque las temperaturas altas previstas para los próximos días puede que sequen el horizonte superficial y frenen ese arranque, el monte llega al otoño con una reserva de agua en el suelo y ese punto de partida marca la diferencia entre una campaña buena y una mala. Si las lluvias se repiten en las próximas semanas y bajan las temperaturas, la provincia tiene por delante una buena temporada.

Septiembre trae la berrea. Los ciervos braman al amanecer y al atardecer en los montes zamoranos del parque micológico. Quien saque su permiso estos días encontrará un monte con las primeras setas asomando y con uno de los espectáculos naturales más reconocibles del año.

La aplicación Micocyl ayuda en esa salida. Es gratuita, funciona con el GPS del móvil y avisa en todo momento de sí el recolector se encuentra dentro de un monte regulado. Además, muestra las actividades, los restaurantes y los guías micológicos de la zona, recuerda dónde ha quedado aparcado el coche y avisa de las cacerías previstas, que pueden impedir la recolección algún día concreto.

Micocyl anima a los recolectores a sacar su permiso y a recorrer el monte con calma, respetando los caminos, la señalización del acotado y las buenas prácticas de recolección. Las tarifas para uso recreativo para la población general cuestan 20 euros para dos días solo para uso recreativo.

La tarifa para las personas que viven en los pueblos pertenecientes al acotado pagan 15 euros por el permiso recreativo o el comercial de temporada (es decir, desde ahora al 31 de julio de 2027).

Hay una tercera categoría que es la del recolector vinculado, es decir, quien tiene una propiedad en alguno de los municipios acotados y lo acredita con un recibo municipal a su nombre, quien ha nacido en uno de esos municipios, o quien tiene un familiar de primer grado empadronado en ellos. En ese caso pagan 25 euros por el permiso de temporada y 50 por el permiso comercial de temporada.

Precio de los permisos de recolección de setas en el territorio que gestiona Micocyl / LOZ

Municipios incluidos

Las localidades que pertenecen al Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano son: San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales, Brime de Sog, Espadañedo, Asturianos, Peque, San Vitero, Riofrío de Aliste, Trabazos, Ferreruela de Tábara y Viñas de Aliste.

El acotado de ampliación incluye a: Camarzana de Tera, Rabanales de Aliste, San Vicente de la Cabeza, Manzanal del Barco, Losacino, Pedralba de la Pradería, Carbajales de Alba y Gallegos del Río.