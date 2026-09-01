Helicópteros, drones o la patrulla fiscal reforzarán el dispositivo de seguridad de las fiestas de Carbajales

Carbajales de Alba disfrutará de sus fiestas patronales del 5 al 10 de septiembre, para las que se ha diseñado un operativo especial de seguridad con el fin de velar por la protección de vecinos y visitantes. La junta de coordinación de seguridad celebrada este martes ha ultimado los detalles del dispositivo de seguridad en una reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el alcalde de la localidad, Roberto Fuentes, a la que también han asistido responsables de la Guardia Civil, autoridades locales, colaboradores taurinos y representantes de las peñas.

Durante el encuentro, los responsables institucionales y los mandos de las fuerzas de seguridad han analizado los aspectos más significativos del índice de delincuencia e incidencias en Carbajales de Alba, que arroja un balance positivo. No obstante, en la reunión también se ha puesto de manifiesto que la ingesta de alcohol está relacionada con comportamientos que afectan a la seguridad de los vecinos y visitantes, especialmente en horarios nocturnos.

Carbajales de Alba se prepara para acoger a miles de visitantes que se sumarán a los más de 400 peñistas distribuidos en 25 peñas en unas fiestas patronales, en las que el toro es el indiscutible protagonista de eventos tan arraigados en la localidad como su tradicional espanto, al margen de otros festejos taurinos.

El programa festivo se completa con actuaciones de destacadas orquestas, desfiles de peñas o muestras de folclore de la comarca, lo que exige dimensionar los recursos organizativos para que la diversión sea compatible con el descanso de los vecinos.

Por este motivo, el plan operativo acordado este martes por la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Guardia Civil contempla un refuerzo de medios y la movilización de unidades especiales, entre las que destacan la encargada del control de sustancias, la unidad de helicópteros, drones, el equipo Pegaso, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) o la patrulla fiscal.

Con este despliegue de medios técnicos y humanos se pretende prevenir la alteración del orden público, controlar el exceso en el consumo de alcohol, atajar la presencia de conductas violentas o bandas organizadas y respaldar la labor de la organización, exigiendo a su vez la máxima colaboración ciudadana y la implicación directa del Ayuntamiento y de las peñas.

En el marco de las medidas preventivas adoptadas en la reunión, el Ayuntamiento garantiza que las zonas de hostelería y los accesos principales permanecerán cortados al tráfico rodado. Asimismo, se prohibirá el uso de envases de vidrio en los recintos festivos y se restringirá estrictamente el acceso a los actos taurinos a quienes intenten consumir alcohol o sustancias en sus inmediaciones.

En lo relativo a los encierros, se fijarán normas específicas de participación segura que se pondrán en conocimiento de participantes a pie y caballistas. Queda expresamente vetada la presencia de vehículos no autorizados durante estos festejos y, si bien la difusión institucional priorizará un enfoque pedagógico y de concienciación a través de las redes sociales oficiales, cualquier incumplimiento conllevará la imposición de las correspondientes sanciones.