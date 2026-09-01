Autorizada la planta de hidrógeno en Granja de Moreruela pese al rechazo social por la captación de agua del acuífero Villafáfila

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la autorización ambiental para una planta electrolizadora que producirá hidrógeno verde generado a partir de energías renovables en el término municipal de Granja de Moreruela, instalaciones promovidas por la empresa Inari Solar.

El proyecto, que había generado un importante rechazo social e institucional por la elevada cantidad de agua que se extraerá del acuífero Villafáfila para el proceso de electrólisis de la planta, un total de 117.000 metros cúbicos al año, ya cuenta con la preceptiva autorización ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Ni las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, ni la recogida de más de 8.000 firmas, ni la celebración de una manifestación en la capital zamorana contra la extracción de una importante cantidad de agua del acuífero Villafáfila con el consiguiente riesgo para la viabilidad y el futuro de la Reserva Natural de las Lagunas, han logrado paralizar el proyecto de Inari Solar, que dispone de un plazo de cinco años para poner en marcha la actividad.

La concesión de la autorización ambiental pone fin a un largo proceso de tramitación del expediente, que se inició en el año 2022 con la solicitud de autorización ambiental formulada por la promotora y al que, posteriormente, se incorporó un informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Granja de Moreruela.

Planes de regadío

Tras estos primeros pasos, la Junta de Castilla y León requirió documentación adicional sobre distintos aspectos del proyecto. En el caso del que había generado un mayor rechazo, la captación de aguas subterráneas del acuífero Villafáfila, el Área de Estructuras Agrarias de Zamora emitió un informe favorable en el que especifica que la concesión solicitada no afecta a los planes de regadíos de la provincia de Zamora, captación que también fue autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Las instalaciones proyectadas por Inari Solar ocuparán una superficie total de 123,7 hectáreas en el término municipal de Granja de Moreruela. En la parcela se ubicará la planta de producción de hidrógeno verde con las edificaciones y los equipos asociados a la de electrólisis y el almacenamiento de hidrógeno mediante tanques aéreos, con un volumen total de 12 millones de litros.

El abastecimiento de agua para la alimentación de los electrolizadores y los usos básicos de la planta de electrólisis y su autoconsumo asociado se obtendrá de pozos ubicados en la propia parcela de la planta vinculados a una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgada por la CHD, por un volumen máximo anual de 117.000 metros cúbicos.

Almacenamiento

El agua será almacenada en depósitos al objeto de que en el proceso de electrólisis tenga un caudal constante de alimentación ante posibles fluctuaciones en el abastecimiento. Además, la planta contará con una instalación fotovoltaica de 50 megavatios, que proporcionará la energía necesaria para su alimentación eléctrica, en régimen de autoconsumo durante las horas de producción solar.

La promovida por Inari Solar no es la única planta de producción de hidrógeno verde proyectada en el municipio de Granja de Moreruela. La empresa Utu Solar ha elegido el mismo término municipal para instalar una planta electrolizadora, que lleva asociada otra solar fotovoltaica de autoconsumo de 49,95 megavatios.

Las instalaciones ocuparán 121,29 hectáreas, de las que alrededor de 2,5 serán destinadas a la planta de hidrógeno verde y a los tanques de almacenamiento. En este caso, el consumo de agua previsto para producir hidrógeno verde es de 116.911 metros cúbicos anuales y su captación también se realizará del acuífero Villafáfila.