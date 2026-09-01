Andavías pone en valor su antiguo patrimonio textil con el proyecto artístico "Historias al fresco"

"Memoria de Forma: Historias al fresco" es el título de un proyecto artístico en el que colaboran mujeres de Andavías y que pretende poner en valor el patrimonio textil inmaterial de la localidad y de la comarca de Tierra del Pan, además de combatir la soledad de las personas mayores.

En el marco de la iniciativa, las calles y solanas de Andavías acogerán este jueves 3 de septiembre, desde las 18.30 hasta las 20.30 horas, una intervención artística y de participación comunitaria para la que las vecinas rescatarán de armarios y baúles prendas de vestir centenarias que forman parte de la memoria oral del municipio y de un valioso patrimonio textil.

El proyecto toma prestado el concepto físico de la memoria de forma, es decir, la capacidad de un material para recuperar su estructura tras ser deformado, para trasladarlo al terreno de la memoria colectiva.

Durante dos horas, las vecinas del municipio se sentarán a las puertas de sus casas a "tomar el fresco", exponiendo en sus fachadas y asientos prendas de vestir y paños de más de un siglo de antigüedad que conservan en sus hogares y que habitualmente han quedado relegados al uso de "trapos".

Cartel promocional de la intervención artística que se celebrará en Andavías. / Cedida

A diferencia de las exposiciones museísticas tradicionales, la obra no existe de forma estática. El archivo textil solo estará visible mientras las propias vecinas permanezcan en la puerta. Las mujeres de Andavías participantes actuarán como custodias e intérpretes del patrimonio, invitando a los visitantes a acercarse, entablar conversación y descubrir la biografía y los afectos que custodian los remiendos y costuras de cada pieza.

La intervención sitúa el gesto cotidiano de la reunión en la calle en diálogo con las prácticas de creadoras contemporáneas como Teresa Lanceta, y adopta las metodologías conceptuales del artista Pedro G. Romero sobre el archivo dinámico y comunitario.

El proyecto cuenta con la dirección artística de El Cinematógrafo, la colaboración artística de Carmen Salvador González, Vera Malillos Prieto, Natalia Viñas Blanco y Mara Poyo Cabezas, y el apoyo fundamental de las vecinas de Andavías, la Asociación Cultural León Felipe, la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento.