La prevención de incendios, una asignatura pendiente en 61 ayuntamientos de Zamora

La Diputación de Zamora requerirá de nuevo a 61 Ayuntamientos de la provincia a que soliciten planes y guías de prevención de incendios forestales, con el fin de minimizar riesgos y proteger a la población.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien ha recordado que los planes de seguridad forman parte de un paquete de medidas más amplio, del que también forma parte la adecuación de perímetros de seguridad en los pueblos de la provincia, trabajos que se ejecutan conjuntamente con la Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Precisó Faúndez que a lo largo de esta semana la Diputación remitirá una carta a los 61 Ayuntamientos de la provincia que todavía no han solicitado ni guías ni planes de prevención de incendios y que, como aclaró, gestionan municipios que no se encuentran enclavados en zonas de máximo riesgo, que acumulan "poca carga vegetal" y que pertenecen a determinadas comarcas como Tierra de Campos y La Guareña.

En este punto, recordó que la Diputación de Zamora elabora de forma gratuita estos planes de prevención y advirtió de que la Fiscalía de Medio Ambiente “está insistiendo mucho” para que los Ayuntamientos dispongan de este documento.

Del mismo modo, subrayó que en el escrito que la Diputación dirigirá esta semana a los 61 Ayuntamientos indicará también que, si no tienen solicitada la guía de prevención de incendios, no podrán optar a “importantes ayudas” de la institución provincial, cuya convocatoria será “inminente”.

Primer balance

Por otra parte, el presidente de la Diputación realizó un balance de las actuaciones ejecutadas hasta ahora para adecuar perímetros de seguridad en los pueblos de la provincia. En primer lugar, aseguró que ya se ha realizado un trabajo previo de campo por parte de 11 personas contratadas por la institución.

Además, la Diputación ha adjudicado recientemente a Somacyl, por un importe de 3 millones de euros, una encomienda de gestión para la limpieza de perímetros en los que se han llevado a cabo algunas actuaciones previas, pero sin la intensidad que requieren para garantizar la protección de la población, al coincidir con una época de máximo riesgo de incendio forestal.

Mediante esta encomienda de gestión, en la actualidad nueve cuadrillas trabajan en la adecuación de anillos de seguridad en diferentes localidades zamorana, a las que se sumarán dos robots y maquinaria pesada, una vez se levante la prohibición de ejecutar determinadas tareas por el elevado riesgo de incendio forestal.

Precisamente, como anunció Faúndez, cuando se levante la citada alerta, se intensificarán los trabajos de adecuación de los perímetros de seguridad, con el objetivo de que todos estén concluidos antes del próximo verano, labores a las que también se sumarán dos nuevos bulldozer, cuya adjudicación será resuelta en los próximos días por parte de la institución provincial.

Remates

En este sentido, confirmó que, hasta el momento, se han ejecutado trabajos parciales en diversos pueblos y que están pendientes de ser rematados por robots y maquinaria pesada, mientras que en otros ya han concluido. En concreto, según Faúndez, en una veintena de localidades las labores previstas ya han concluido, mientras que en cerca de 60 se ha actuado de forma parcial.

A modo de ejemplo, destacó que ya se han adecuado anillos de seguridad en las 13 localidades del Ayuntamiento de Cobreros, salvo en Sotillo, que pertenece al Parque Natural del Lago de Sanabria, aunque también se ha realizado una “importante limpieza” en Palacios que, a corto plazo, será rematada por cuadrillas y con maquinaria pesada.

Por último, Faúndez destacó el “esfuerzo” económico realizado por la Diputación para adecuar los perímetros contra incendios que, con toda probabilidad, superará los 2 millones de euros, y que permitirá también que los Ayuntamientos dispongan de la “ayuda suficiente” para limpiar y mantener esos anillos en un futuro, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos de los pueblos de la provincia y evitar que sus bienes sean destruidos por las llamas si se registra algún fuego.