El obispo de Zamora alaba la "unidad" de Vega de Villalobos en un proyecto común: restaurar la espadaña de su iglesia

El obispo de Zamora, Fernando Valera, se ha comprometido a asistir a la inauguración de la torre de la iglesia de Vega de Villalobos tras su restauración. El compromiso fue adquirido por el prelado en su primera visita pastoral a la localidad, en la que destacó la unidad de los vecinos del pueblo en un proyecto común: la rehabilitación de la espadaña de la iglesia de San Román de Abad.

En la visita realizada a Vega de Villalobos, localidad en la que ofició una eucaristía, el obispo aseguró que el proceso administrativo para ejecutar las obras previstas en la espadaña "está bastante avanzado". Además, en la visita pastoral, pudo admirar una exposición de imágenes de la espadaña enclavada en un lateral de la iglesia y que se inauguró tras un concurso convocado por la plataforma "Salvemos Nuestra Torre", el colectivo vecinal que puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para evitar su derrumbe y desaparición definitiva.

Precisamente, el colectivo vecinal hizo entrega al obispo de un regalo muy especial, una caja que contenía una muestra de cada uno de los objetos que ha vendido, regalado o sorteado en el marco de la campaña y con la que ya ha recaudado 36.825 euros para restaurar un "símbolo" del pueblo.

La pequeña localidad zamorana, de apenas 88 habitantes censados, trasladó al prelado su cariño durante su primera visita pastoral y muchos de los asistentes a la eucaristía portaron chapas con la imagen de la espadaña y el lema "Salvemos Nuestra Torre", como símbolo de su férreo compromiso con la iniciativa.

Cercanía

Los vecinos, al igual que el párroco, Abelardo Febrero, agradecieron la cercanía del obispo, quien aludió en su homilía a la importancia del trabajo conjunto en la defensa del patrimonio de Vega de Villalobos. Además, aseguró que "merece la pena trabajar, mirar hacia el frente y unirnos en un proyecto común", en referencia a una iglesia con "una espadaña maravillosa" que, como remarcó, "queremos entregarla mejor que la hemos recibido".

No obstante, Valera incidió en el "drama" y el problema que supone para la Diócesis de Zamora encontrar empresas que opten a trabajos como los previstos en la iglesia de la localidad y concluyan obras encaminadas a preservar el patrimonio.

A pesar de las dificultades, el obispo remarcó que, en el caso de Vega de Villalobos, "lo más importante está hecho", en referencia a la financiación necesaria para llevar a cabo las obras previstas en la iglesia de San Román de Abad, trabajos que fueron incluidos en el convenio de bienes inmuebles 2026-2027 firmado entre la Diputación de Zamora y el Obispado en noviembre de 2025.

Por último, el obispo recordó en su primera visita pastoral al sacerdote diocesano natural de Vega de Villalobos, Eleuterio Fernández, fallecido recientemente a los 81 años tras más de 50 de servicio pastoral.