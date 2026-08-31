La Diputación de Zamora advierte de sanciones por los retrasos en el reciclaje y justifica las incidencias sufridas por el incendio de Zaresa

Decenas de vecinos han presentado quejas durante el verano por las incidencias en los servicios de reciclaje y recogida de basuras en diferentes municipios de la provincia. Unos problemas que han encontrado la resupuesta del presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, quien ha defendido que este tipo de circunstancias aumentan durante el verano debido al incremento de vecinos. Un problema agravado por condicionantes excepcionales, como el incendio sufrido por la planta de reciclaje Zaresa, en la localidad de Roales del Pan, en pleno alfoz de la capital. Unas instalaciones que se encargaban de recibir todo el papel, el cartón y los envases para su procesamiento y posterior reciclaje.

Por ello, para solucionar este problema logístico, la institución provincial ha tenido que actuar de emergencia y han llegado a un acuerdo con las instalaciones de reciclaje en Roviña situadas en San Cristóbal de Entreviñas, por lo que este cambio ha hecho que los tiempos de desplazamiento a estos municipios haya aumentado.

Sanciones

Otro de los asuntos que ha encontrado la respuesta de Javier Faúndez ha sido el de las quejas que los vecinos han lanzado sobre los tiempos de recogida. Es en este punto, el presidente de Diputación Provincial de Zamora ha sido tajante, pues ha recordado que “la empresa, una vez que recibe el aviso, cuenta con un tiempo de entre 24 y 48 horas para recoger este material”. Sin embargo, en algunos casos concretos, como el de Litos, se registraron incidencias el pasado 26 de agosto y estas aún no se han solucionado.

Es por casos como el de Litos que el presidente de la Diputación ha querido ser tajante y ha amenazado con la llegada de sanciones: “Si podemos iniciar un expediente sancionador lo vamos a hacer, ya que la empresa no ha dado respuesta a un contrato que tiene con la Diputación en tiempo y forma”.

Obstáculos y denuncias

No obstante, junto a estas quejas, también se han producido situaciones que han producido que en algunas ocasiones los camiones que se desplazaban no pudieran recoger estos contenedores, pues si no eran casetas de fiestas eran coches cuyos propietarios no aparecían, y provocaban, por tanto, que esa recogida no se pudiera realizar.

Por otra parte, el presidente de la Diputación, también quiso hacer referencia a los canales de quejas empleados, recordando a los vecinos y afectados que si se quejan directamente a los medios de comunicación los tiempos de respuesta son más largos, pues hasta que lo publican y la Diputación lo ve puede pasar más tiempo. Por ello, Faúndez ha querido recordar que "lo más eficaz es mandar las quejas al correo de la Diputación, para así enviarlas lo más rápido a la empresa responsable”.

Nueva adjudicación

Asimismo, para resolver estos problemas de recogida de residuos, la Diputación adjudicará entre los meses de octubre y noviembre un nuevo contrato con el objetivo de solucionar estos problemas en la recogida de residuos. Además, este nuevo contrato traerá consigo la llegada de cuatro nuevos camiones destinados a la recogida de residuos, lo que refleja el compromiso de la institución, pues esta llegada ha supuesto la inversión de 1, 4 millones de euros.

Por último, el presidente de la Diputación hizo hincapié en que “cuando yo era el responsable de medio ambiente, incrementamos el número de contendedores para reciclar más. Pero, lo que si es cierto, es que la empresa, los vecinos y los ayuntamientos nos tenemos que ayudar más para evitar este tipo de problemas”, concluyó.