Un cortador zamorano, subcampeón del concurso nacional celebrado en Medina del Campo
Luis Gómez, cortador de Guarrate, disputa la final del certamen al madrileño Raúl Fuentes en un vibrante mano a mano
El cortador de Guarrate, Luis Gómez, demostró su valentía y pundonor en la final del concurso nacional de cortes celebrado en el coso del Arrabal de Medina del Campo y organizado por la empresa zamorana Toro Duero. En una apretada y vibrante final, Gómez tan solo fue superado por el cortador madrileño Raúl Fuentes.
El certamen congregó a 28 especialistas en el corte puro en un coso que completó su aforo y cerca de un millar de personas, según la organización, se quedaron finalmente fuera de la plaza de toros, dato que revela el creciente interés que suscita el concurso.
Los 28 cortadores, distribuidos inicialmente en cuatro grupos de siete participantes, se tuvieron que enfrentar también un formato especialmente exigente. Y es que las actuaciones estaban cronometradas y los participantes debían ejecutar las suertes sin colocar previamente al toro.
Los astados de Hermanos Tardieu exigieron precisión, decisión y una lectura rápida de las embestidas. Desde los primeros grupos clasificatorios se sucedieron cortes de gran nivel y momentos de máxima emoción. La exigencia del formato y la apuesta de los participantes provocaron varios revolcones durante el concurso, sin que los percances registrados tuvieran finalmente consecuencias graves.
Semifinales
Tras la primera fase, Felipe de la Viuda y Luis Gómez; Noel Ribera y Raúl Fuentes; Roberto Manzanares y Roberto Alegre; y Jonathan Castaño y Dany Alonso lograron el pase a semifinales.
Con ocho especialistas todavía en competición, el nivel volvió a elevarse. El público acompañó con intensidad las actuaciones y convirtió la semifinal en uno de los momentos más vibrantes de la tarde. Finalmente, Raúl Fuentes y Luis Gómez lograron el pase a la última ronda.
La final enfrentó al madrileño Raúl Fuentes y al zamorano Luis Gómez, en un mano a mano para ganar el premio de 6.000 euros reservados al campeón.
Los dos finalistas llevaron la emoción hasta los últimos compases del concurso. Gómez encontró el respaldo de una grada entregada tras varias intervenciones de enorme ajuste, mientras Fuentes respondió elevando todavía más el riesgo y la precisión de sus cortes.
El madrileño terminó decantando el veredicto del jurado a su favor y se proclamó campeón del concurso nacional de cortes de Medina del Campo 2026, cinco años después de haberse quedado a las puertas del triunfo en el mismo escenario. El cortador de Guarrate, Luis Gómez cerró una sobresaliente actuación como subcampeón.
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