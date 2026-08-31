El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre

Adiós a 75 años de historia del puente de Granja Florencia que, a través de la ZA-P-2102, ha sorteado durante el río Duero para comunicar a las localidades de la margen izquierda con la Nacional 122. La empresa Tragsa avanza con los trabajos de derribo de un viaducto fechado en el año 1951 y cuyo ocaso ya tiene una fecha sobre el calendario. Será entre finales de septiembre e inicios de octubre cuando la obra concluya.

Los trabajos de derribo del viaducto que colapsó parcialmente el pasado mes de junio avanzan a buen ritmo con un 40% de la obra ejecutada. / Víctor Garrido

Una vez liberada la zona, será la adjudicataria la encargada de iniciar las obras del nuevo viaducto en la primavera de 2027. Unas obras que ha supervisado de primera mano el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Con un 40% de la obra ejecutada, las máquinas avanzan a la espera de que mañana se puedan incorporar unidades especializadas, como es el caso de una retroescavadora anfibia procedente de Asturias, con capacidad para picar en el propio río.

Esta primera fase del derribo se centra en la margen derecha del Duero desde la Nacional 122 habiéndose completado ya la demolición de dos de los cinco vanos. Unos trabajos que han requerido la formación de una península formada por más de 9.000 toneladas de material de relleno, en su mayoría canto de río para garantizar el trabajo de la maquinaria.

Así lo ha avanzado Faúndez en una visita que ha contado con la presencia del diputado de Obras, Manuel Martín; de la responsable de Carreteras en la institución provincial, Atilana Martínez, así como de la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero.

El calendario de trabajos previsto por la adjudicataria continuará en los próximos días con la construcción de una isla -que permitirá el trabajo aislado de dos máquinas- y de otra península que permita avanzar con el derribo del puente ya desde la margen izquierda, próxima a la localidad de Granja Florencia. Los trabajos incorporarán labores de limpieza y desbroce de vegetación próxima al río.

Unos trabajos que discurren de forma paralela a la redacción del proyecto del nuevo viaducto que mantendrá las características inicialmente defendidas por los técnicos de la Diputación. De esta manera, el puente contará con dos pilares y un único vano de entre 60 y 65 metros que sorteará todo el cauce del Duero.

AMPLIAREMOS