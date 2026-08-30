Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de su nuevo coso

Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de la recientemente remodelada plaza de toros coincidiendo con las fiestas de San Bartolomé. La instalación fija abre su actividad festiva tras acoger el concurso de cortes que durante la medianoche del sábado abarrotó el coso municipal. Fue en un igualado espectáculo taurino que finalizó con el empate dictaminado por el jurado entre Iker Carrasco "Furry" y Luismi Coco.

En segundo lugar quedó Pablo Martín "Guindi", mientras que Dani Barbero ocupó la tercera plaza en este festejo a cargo de la empresa Toro Duero.

El concurso de cortes es precisamente una de las novedades en el programa festivo que se prolongará hasta el próximo domingo, 6 de septiembre. En la jornada de este domingo, los aficionados pudieron disfrutar de un rápido encierro campero para continuar, ya a por la tarde, con el Grand Prix que también se ha celebrado en el coso taurino en colaboración con la Asociación Cultural Taurina local.

"Si no hay toros, no hay fiesta"

La premisa no puede ser más certera en opinión de la alcaldesa Celia García que recuerda la tradición taurina de una localidad que ha convivido con los astados desde siempre.

"La plaza estaba hasta arriba", asegura la regidora confirmando que "para un Ayuntamiento no hay nada más gratificante que ver al pueblo entregado". La previsión del consistorio pasa por recuperar la novillada coincidiendo con la tradicional fiesta de la vendimia.

La inauguración del coso permite a Sanzoles disponer de una estructura fija gracias a las numerosas inversiones realizadas, la última de ellas a través del Programa Público Mixto de Empleo y Formación. La plaza incluye un escenario para conciertos, única parte pendiente de rematar y con la que la plaza ganará en versatilidad.