Un motorista, herido en el abdomen tras sufrir un accidente en Palazuelo de Sayago
El joven circulaba por la ZA-P-2222
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A. A.
Tras el vuelco del coche de un joven de madrugada en la A-52, otro joven también de unos 25 años ha sufrido un accidente de tráfico en la ZA-P-2222, en la entrada de Palazuelo de Sayago desde Fariza. Tras el incidente, ocurrido en torno a las nueve y cuarto de la mañana, el joven ha resultado herido en el abdomen. El centro coordinador de emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.
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