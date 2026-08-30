Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: "Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones"

La acumulación de residuos junto a los contenedores destinados al reciclaje de envases, vidrio, papel y cartón continúa generando malestar en pueblos de la provincia como Litos y Luelmo. Una situación que el concejal del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo y vocal de la Entidad Menor de Litos, Miguel Ángel Colino califica de "abandono absoluto".

"En años anteriores ha habido algún día de retraso, pero nunca como este año", lamenta. En una carta abierta, el concejal reconoce que el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento para que la ciudadanía no deposite los residuos hasta que no se vacíen los contenedores "invadidos de bolsas".

Sin embargo, la falta de espacio o de paciencia está motivando a que muchos terminen depositando estos residuos directamente en los contenedores verdes aprovechando su mayor frecuencia de vaciado. "No todos tienen en sus casas lugar para mantener dichos residuos durante un mes".

El concejal denuncia que estas incidencias no solo repercuten en la calidad e vida de los vecinos, sino de los negocios locales algunos de los cuales se sitúan a escasa distancia de los contenedores. "La imagen que se está trasladando del pueblo hacia los visitantes es penosa". Una situación, por la que el concejal ha llegado incluso a plantear la suspensión de los abonos corresponientes a los meses de julio y agosto "por el mencionado servicio que no se ha recibido".

Envases y residuos de papel y cartón acumulados juntos alos contenedores en Luelmo de Sayago. / Cedida

Una situación sobre la que ya tienen constancia desde la Diputación de Zamora y en la que están trabajando para "incrementar las frecuencias de recogida de residuos y revisar los pliegos de condiciones de la empresa adjudicataria del contrato" del Consorcio Provincial.

El diputado de Turismo y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte, defendió el pasado 19 de agosto que desde la institución "somos escrupulosos con la exigencia de los pliegos del contrato para exigir que ser refuerce el servicio y frecuencia semanal en la retirada de los residuos", al tiempo que recordó que si bien "todos los veranos ocurre lo mismo, en este ha habido un incremento de población en los municipios".

Plásticos y papeles esparcidos en plenas fiestas de Luelmo

Asimismo, los vecinos de Luelmo han trasladado su indignación por la estampa que presenta el pueblo en plenas fiestas patronales y de la Semana Cultural con "plásticos y papeles por las calles que ha exparcido el aire".

Recuerdan que en esta época la población residente llega a triplicarse, momento en el que reclaman, urge que la recogida de residuos "vaya en consonancia con el reciclaje que practican sus vecinos".