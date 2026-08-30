Un joven se sale de la autovía y vuelca de madrugada en Sanabria
El suceso ha tenido lugar en la A-52, en Robleda-Cervantes
A. A.
Noche accidentada en Sanabria. Un joven de unos 25 años sufrió anoche la salida de vía de su vehículo y posterior vuelco. El accidente se produjo a las cinco y cuarto de la madrugada en el kilómetro 79 de la A-52. En la llamada de aviso al centro coordinador de emergencias 1-1-2 de Castilla y León solicitaban asistencia para un joven de unos 25 años, quien se encontraba consciente tras el incidente. El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona.
Otro joven herido
A primera hora de la mañana, otro joven ha resultado herido en el abdomen tras sufrir un accidente de tráfico con la moto en Palazuelo de Sayago.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
- Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo