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Fuego

Casi una hectárea de cultivo se pierde en un incendio en Matellanes

La causa probable del incendio figura como intencionada en la información oficial

Efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora. / Diputación de Zamora

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A.B.G.

Zamora

Un incendio de vegetación declarado este domingo en Matellanes, en el término municipal de Rabanales, ha afectado a 0,991 hectáreas de terreno agrícola y obligó a movilizar varios medios de extinción por la cercanía de las llamas al casco urbano y a varias naves agrícolas.

El fuego comenzó a las 12.50 horas de este 30 de agosto y quedó extinguido a las 16.15 horas, según la información oficial del operativo de incendios.

Desde el inicio llegaron a estar asignados ocho medios. En la fase final permanecían trabajando una cuadrilla terrestre y una autobomba. En las tareas de extinción participaron efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste y medios de la Junta de Castilla y León.

La actuación permitió controlar el incendio antes de que alcanzara bienes situados en las inmediaciones.

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Las llamas afectaron exclusivamente a superficie agrícola, sin que conste terreno forestal quemado. La causa probable del incendio figura como intencionada en la información oficial.

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