Fuego
Casi una hectárea de cultivo se pierde en un incendio en Matellanes
La causa probable del incendio figura como intencionada en la información oficial
A.B.G.
Un incendio de vegetación declarado este domingo en Matellanes, en el término municipal de Rabanales, ha afectado a 0,991 hectáreas de terreno agrícola y obligó a movilizar varios medios de extinción por la cercanía de las llamas al casco urbano y a varias naves agrícolas.
El fuego comenzó a las 12.50 horas de este 30 de agosto y quedó extinguido a las 16.15 horas, según la información oficial del operativo de incendios.
Desde el inicio llegaron a estar asignados ocho medios. En la fase final permanecían trabajando una cuadrilla terrestre y una autobomba. En las tareas de extinción participaron efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste y medios de la Junta de Castilla y León.
La actuación permitió controlar el incendio antes de que alcanzara bienes situados en las inmediaciones.
Las llamas afectaron exclusivamente a superficie agrícola, sin que conste terreno forestal quemado. La causa probable del incendio figura como intencionada en la información oficial.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
- Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo