Casi una hectárea de cultivo se pierde en un incendio en Matellanes

Un incendio de vegetación declarado este domingo en Matellanes, en el término municipal de Rabanales, ha afectado a 0,991 hectáreas de terreno agrícola y obligó a movilizar varios medios de extinción por la cercanía de las llamas al casco urbano y a varias naves agrícolas.

El fuego comenzó a las 12.50 horas de este 30 de agosto y quedó extinguido a las 16.15 horas, según la información oficial del operativo de incendios.

Desde el inicio llegaron a estar asignados ocho medios. En la fase final permanecían trabajando una cuadrilla terrestre y una autobomba. En las tareas de extinción participaron efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste y medios de la Junta de Castilla y León.

La actuación permitió controlar el incendio antes de que alcanzara bienes situados en las inmediaciones.

Las llamas afectaron exclusivamente a superficie agrícola, sin que conste terreno forestal quemado. La causa probable del incendio figura como intencionada en la información oficial.