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Expectación taurina en el paraje del Cuco en Jambrina

Las dos vaquillas de la finca "La Dehesita" de Fuentespreadas volvieron a asegurar el juego en un encierro campero que dobló los aficionados ante la premura de la cita en la vecina Sanzoles

GALERÍA | Las mejores imágenes del encierro campero en Jambrina

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Zamora. Encierro campero en Jambrina / Alba Prieto / LZA

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Estefanía Vega

Jambrina

No hubo sorpresa en Jambrina que volvió a confiar en los astados de la finca "La Dehesita" para su tradicional cita campera. La bravura de las dos vaquillas, unido al raudo encierro en la vecina localidad de Sanzoles, congregó a a un abultado número de espectadores y aficionados a un encierro campero con el que Jambrina pone el broche a ocho intensas jornadas de actividades dentro de su Semana Cultural.

Los ejemplares, propiedad de la familia Bragado de Fuentespreadas, aseguraron en el paraje del Cuco el juego y la emoción en un encierro que arrancó puntual ante la presencia de unos 35 caballistas y que se desarrolló sin percances.

Las reses bravas salieron puntuales para cumplir con una cita que pone el broche taurino del mes de agosto en la Tierra del Vino y que se prolongó durante cerca de dos horas y media. Un encierro que, en esta ocasión, congregó a un público más numeroso de lo habitual aprovechando la cercanía de Sanzoles y las agradables temperaturas de entre 20 y 22 grados.

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Ya por la tarde, la localidad despedía oficialmente su Semana Cultural degustando la tradicional tortillada y al ritmo de una actuación musical que marca oficialmente el fin de las vacaciones para muchos.

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