Un coche arde en un área de descanso de la A-66

Un vehículo se ha incendiado este domingo en un área de descanso de la A-66, a la altura del kilómetro 264, en sentido Benavente, en el término municipal de Montamarta, lo que obligó a movilizar a los bomberos ante el riesgo de que las llamas se propagaran a la vegetación próxima.

Coche incendiado. / Diputación de Zamora

El aviso se recibió a las 12.04 horas y, tras tener conocimiento del suceso, se desplazó hasta el lugar una dotación del Parque Zona Centro, integrada por dos vehículos.

Coche incendiado. / Diputación de Zamora

A su llegada, los efectivos encontraron el turismo afectado por el fuego y comenzaron las labores de extinción. La cercanía de vegetación al área de descanso elevaba el riesgo de propagación, por lo que la intervención se centró no solo en apagar el vehículo, sino también en impedir que las llamas alcanzaran el entorno.

Finalmente, los bomberos consiguieron sofocar el incendio antes de que se extendiera a la vegetación cercana, evitando así que el suceso adquiriera mayores dimensiones.

Por el momento, no se ha informado de personas heridas ni han trascendido las causas que originaron el fuego.