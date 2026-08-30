Moraleja
Broche deportivo en Moraleja del Vino: la Semana Cultural congrega más de 50 actividades
El Ayuntamiento moralejano pone el broche festivo al ritmo del barco dragón y del crossfit
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E. V.
Moraleja del Vino
Broche deportivo a la Semana Cultural de Moraleja del Vino que desde el pasado 16 de agosto ha ofrecido más de medio centenar de actividades de ocio, culturales y deportivas.
Niños y adultos han disfrutado de la práctica del barco dragón en la piscina municipal, con la colaboración del Club Kanoa Kayak, para dar paso a una tarde de crossfit y a la entrega de premios a los ganaderos de los diferentes torneos.Un broche de oro perfecto a 15 días de dinamización cultural.
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