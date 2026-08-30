Broche deportivo en Moraleja del Vino: la Semana Cultural congrega más de 50 actividades

Broche deportivo a la Semana Cultural de Moraleja del Vino que desde el pasado 16 de agosto ha ofrecido más de medio centenar de actividades de ocio, culturales y deportivas.

Niños y adultos han disfrutado de la práctica del barco dragón en la piscina municipal, con la colaboración del Club Kanoa Kayak, para dar paso a una tarde de crossfit y a la entrega de premios a los ganaderos de los diferentes torneos.Un broche de oro perfecto a 15 días de dinamización cultural.