Bravura y juego taurino en Torres del Carrizal

Satisfacción en Torres del Carrizal ante el buen desempeño del encierro campero celebrado este domingo en el denominado paraje Valmoro. La suelta del toro y de la vaca aseguraron un "gran juego, muy bueno", cumpliendo con las espectativas de los cientos de aficionados congregados en las inmediaciones. La asistencia de caballistas rondó la treintena frente al centenar de vehículos apostados en una jornada que coincidió con las citas camperas de Jambrina y Sanzoles.

El festejo arrancaba puntual y el buen desempeño de los caballistas lograba evitar que los ejemplares de la ganadería de los hermanos Bragado se acercaran al casco urbano en un recorrido que se prolongó durante unas dos horas y cuarto y que se saldó sin incidentes.

Satisfacción por el resultado de un festejo taurino que cada año reúne a numerosos vecinos de la localidad y del contorno en una mañana que logró sortear el calor típico de los últimos compases del mes del agosto.

Un caballista se aproxima al astador durante el encierro campero de Torres del Carrizal. / Andrea Nieto Malillos

Domingo con sabor a despedida de una intensa Semana Cultural que ayer domingo incluía la celebración de un vermú flamenco y de dos partidos de pelota mano vasca que enfrentaron a Mozo, Lorenzo y Gorka contra Goyo, Fernando y Óscar en un primer encuentro para finalizar con la disputa entre Okariz, Apezteguía y Arcelus vs. Lakabe y Nuevo Aguirre.

La actuación del grupo de flamenco "Tacones rojos" puso el broche a diez días de actividades que han incluido la inauguración de un parque infantil solidario con las enfermedades raras.