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Villaralbo

El barrio de Las Malvinas de Villaralbo festeja 39 años de convivencia

Propietarios y residentes recuperan la fiesta de hermanamiento que este barrio de viviendas de protección oficial de Villaralbo inició en sus primeros años de vida y que ahora retoman anticipando un aniversario redondo

Encuentro de los vecinos del barrio de Las Malvinas | CEDIDA

Encuentro de los vecinos del barrio de Las Malvinas | CEDIDA

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E. V.

Villaralbo

Mucha historia esconde el barrio de Las Malvinas que llevó la vivienda de protección oficial a Villaralbo y en el que algunos de sus vecinos llevan residiendo desde el inicio, cuando ya festejaban fiestas y encuentros. Una tradición que se perdió con el tiempo y que sus vecinos han recuperado como gesto de convivencia y recuerdo y de bienvenida para los nuevos residentes.

La pandemia recuperó esa necesidad de retomar unos encuentros que servían para fortalecer los lazos de convivencia, en tiempos del Covid-19 restringida entre mascarillas y distancias de seguridad. Ya liberados de limitaciones sanitarias, se pusieron manos a la obra, si bien no ha sido hasta el pasado jueves cuando ha cristalizado en forma de una cena de convivencia con catering, música y hasta banderines.

La convivencia sirvió para recordar las anécdotas de 39 años desde que a los primeros propietarios recibieron las llaves de su nuevo hogar. Desde entonces, han crecido, han ampliado familia, han reído y llorado; unos recuerdos que aprovecharon para compartir recordando con añoranza a quienes ya no están.

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Todo ello en un barrio que, pese a sus casi cuatro décadas, sigue acogiendo a nuevas familias de nacionalidades tan variadas como Perú, Brasil y Ucrania. Una "toma de contacto" que servirá como anticipo para la celebración el próximo año 2027 del 40 aniversario de un barrio de acogida y oportunidad que forma parte de la historia viva del crecimiento y expansión de Villaralbo.

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