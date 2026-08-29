Tres ejemplos de compromiso y trabajo "para, por y con Sayago"

Son un ejemplo de la entrega diaria a Sayago y un altavoz de la necesidad de poner en valor una tierra que ansía un futuro. El médico y profesor Sergio Aguilar Vázquez "Buenajera", Sayagués ilustre 2026; la emprendedora y peluquera Reyes Rodríguez Vega, premio a la Colaboración; y el empresario José Antonio de Castro Piriz, premio a la Empresa del Año a trabés de Excavaciones Piriz realizan un repaso a su trayectoria y sus recuerdos en la tierra acompañado por un mensaje de reivindicación aprovechando el altavoz del Día de la Comarca organizado por la asociación de Empresarios de Sayago.

Sayagués todoterreno

Sergio Aguilar se define, ante todo, como "un sayagués de raíz profunda". Aunque su desarrollo académico y profesional se ha llevado a cabo principalmente en Valladolid, donde se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y obtuvo su capacitación pedagógica, su historia personal ha estado siempre íntimamente ligada a Sayago donde se casó y atesora gran parte de sus momentos más felices.

Conocido con el sobrenombre de "Buenajera", desde sus redes sociales ha impulsado una labor constante de divulgación de los paisajes, patrimonio, costumbres y rincones de la comarca, acercándolos a decenas de miles de personas dentro y fuera de España. Ejemplo de ello fueron las tres ediciones del proyecto "El Camino de Sayago", con el que recorrió a pie junto a su hijo la práctica totalidad de los pueblos de la comarca para tratar de salvaguardar su memoria. Porque, como bien reconoce, "una piedra detrás de otra hace pared y un paso detrás de otro hace camino".

Una peluquera internacional radicada en Sayago

Hace 25 años que Reyes Rodríguez se puso al frente del salón de peluquería y estética que lleva su nombre en la localidad de Bermillo. Natural de Gáname, esta profesional formada en la prestigiosa Escuela de Londres nunca ha dejado de aprender ni de innovar hasta abrir el primer spa capilar de la provincia de Zamora, valiéndole el Premio a la Colaboración.

Miembro del Club Fígaro (grupo internacional que representa a España en el sector) y del Flapping Wings (mujeres empresarias del sector a nivel nacional), eha sido reconocida por su profesionalidad y destreza. Entre otros méritos, Rodríguez ha recibido la medalla de oro del Foro Europa, siendo nominada en 2023 en los premios Live Fashion Hair y en los premios nacionales de peluquería Revelación.

Durante su discurso de agradecimiento, Rodríguez puso en valor el papel de las mujeres empresarias que "durante años han levantado negocios, generado empleo, atendido a los nuestros y mantenido vivos a los pueblos, a veces sin hacer demasiado ruido, pero siempre estando ahí".

La empresa de construcción que empezó con una máquina mixta

Empezó con una máquina mixta hasta forjar una empresa que da empleo a 25 trabajadores. La trayectoria laboral de José Antonio de Castro es la historia de Excavaciones Piriz y de más de dos décadas de trabajo y sacrificio para erigir una empresa referente en el sector y decisiva en el desarrollo económico y social de Sayago. Un ejemplo de que "es posible crear riqueza, generar empleo y desarrollar proyectos de gran envergadura sin renunciar a las raíces" y que le ha valido el premio Empresa del Año por su "esfuerzo, dedicación y perseverancia".

El negocio de construcción y albañilería no ha dejado de evolucionar desde sus inicios, sumando nuevos servicios, maquinaria y apostando por el empleo local. Una lección de sacrificio que dedicó a su familia, quienes "conocen mejor que nadie el esfuerzo que hay detrás de un proyecto empresarial".