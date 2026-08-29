Sayago reivindica en el Día de la Comarca la identidad que no pudo borrar el fuego: "El futuro se construye cada día y entre todos"

La herida del incendio de Fermoselle se palpa reciente en la ermita de Gracia. Es día de fiesta en este teso convertido en auténtico santuario de devoción de los sayagueses concentrados un año más para festejar el Día de la Comarca, pero también de orgullo y reivindicación.

Sayago reivindica su esencia y solidaridad en el Día de la Comarca /

Orgullo por una identidad "que el fuego no pudo quemar" y reivindicación para hacer frente a los importantes retos mediante el empuje de unos pueblos unidos. Son los mensajes que han vertebrado los actos institucionales de un día organizado por la Asociación de Empresarios de Sayago y que este año ha elegido como pregonera a la moralina y técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

Jornada también de agradecimiento a quienes luchan para que Sayago siga existiendo a través de su trabajo y compromiso ejemplificado en las personas de Sergio Aguilar, premio al Sayagués ilustre; José Antonio Castro de Excavaciones Piriz como Empresa del Año y a Reyes Rodríguez, Premio a la Colaboración en el 25 aniversario de su negocio de peluquería y estética emprendido en la localidad de Bermillo.

Bajo la mirada de la imagen prerrománica de la patrona de la comarca, el santuario fue escenario del más sincero homenaje a vecinos anónimos y voluntarios que hicieron frente al monstruo del fuego o que brindaron su ayuda a los afectados en los momentos de mayor incertidumbre.

Porque "cuando llegaron las llamas, apareció algo mucho más fuerte que ello: la solidaridad", apuntó la presentadora de Radio Televisión de Castilla y León y conductora de evento, Alba Villalba. El presidente de los empresarios de la comarca, Francisco Rodríguez, no pudo evitar reconocer que "ver los rostros de las personas mayores en una situación así es algo que marca para toda la vida".

Una tragedia que, reivindicó Laura Huertos en un emotivo y personal pregón, "nos recuerda que proteger Sayago exige prevención, recursos y medios suficientes. Porque cuidar nuestros pueblos y nuestro paisaje es cuidar también todo aquello que hemos recibido de quienes estuvieron antes que nosotros. Y es mucho lo que hemos recibido".

Una petición pronunciada al ritmo de las rúbricas que, en los exteriores del santuario, ha ido sumando la plataforma "Sayago Renace" en su apuesta por lograr una mayor y mejor protección del medio rural frente a los incendios forestales.

Palabras nacidas del más profundo sentido de pertenencia a la tierra y que puso fin a los actos institucionales y religiosos que arrancaron con la misa oficiada por el párroco Juan José Carbajo y ambientada por la actuación de los coros parroquiales de la comarca. Los actos contaron con la presencia del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, el senador José María Barrios; la diputada Elvira Velasco; la alcaldesa de Bermillo, Ángeles Martínez; el director de Caja Rural, Narciso Prieto y la presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos junto a alcaldes y concejales de los pueblos.

Durante su discurso, el presidente de los empresarios animó a seguir trabajando por una comarca en la que "quedan muchas cosas por hacer" y en la que "no puede hacerlo uno solo". Un mensaje que coincide con su último año al frente de la asociación a la espera de unas próximas elecciones.

"Sayago se construye cada día y entre todos"

Reconocen todos los premiados que fue la infancia la que marcó el sentido de pertenencia a la tierra, unos recuerdos que hilaron de principio a fin el orgulloso pregón tejido por Laura Huertos, con el primer recuerdo para sus abuelos Bernardo y Laude, en Pasariegos, y Antonio "el panadero" y Adoración en Moralina.

La joven graduada en Marketing y Comunicación y especialista en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, ejemplifica la tenaz lucha por regresar a una comarca que la vio crecer tras una primera etapa laboral en Barcelona. "La vida me llevó fuera para formarme, pero también me dio la oportunidad de volver", reconocía orgullosa agradeciendo la oportunidad brindada por la entidad zamorana.

Una experiencia personal que le ha impulsado a lanzar un mensaje de responsabilidad y esperanza: "Sayago necesita que lo queramos, pero también que creamos en él, apostemos por él y construyamos su futuro". Ante los retos del presente y del futuro como la despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional, reivindicó la apuesta de quienes "siguen aquí trabajando y creyendo en esta tierra" de fuerte legado que "se construye cada día y entre todos".