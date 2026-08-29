Infraestructuras
El nuevo parque de Torres del Carrizal homenajea al pequeño Hugo Varas
La localidad estrena un nuevo espacio de ocio infantil que lleva el nombre del pequeño fallecido por una enfermedad rara y que impulsó la creación de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo
E. V.
Más de 70 niños disfrutaron este sábado de la inauguración del nuevo parque infantil de Torres del Carrizal. Erigido sobre una explanada de casi 2.000 metros cuadrados, el espacio se ha renovado incorporando nuevos juegos y elementos en sustitución de otros ya obsoletos.
Un espacio de ocio y recreo para los más pequeños como de recuerdo y homenaje. Y es que el parque ha recibido el nombre del pequeño Hugo Varas Boizas que falleció por una enfermedad rara. Su madre Eva y su padre Raúl, presidente e impulsor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, estuvieron presentes en un acto que estrecha aún más la colaboración de la localidad con esta asociación.
Unas instalaciones que ya cuentan con la aprobación de los infantes de la localidad en los últimos compases del verano que conllevan la marcha de la población estacional. Torres del Carrizal cuenta de forma permanente con una treintena de niños y tres aulas educativas, en las semanas de mayor afluencia el número se incrementa hasta los 70 u 80 menores.
El alcalde de Torres del Carrizal, Juan Carlos Nieto, ha destacado la importancia de este gesto solidario que redunda en un mejor servicio al sector de más corta edad y cuya presencia asegura el futuro de la localidad.
El acto finalizó con un espectáculo de calle de la mano de Pumuky circo chisme que atrajo la mirada de pequeños y mayores.
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