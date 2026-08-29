Fonfría y Alcañices renuevan la Actas de Fronteras de 1864 con Miranda: ¿qué supone ese documento?

El Salón Noble de Plenos de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Douro acogió la ceremonia institucional hispano-lusa de la firma oficial de las Actas de Reconocimiento de Fronteras entre España y Portugal correspondiente al año 2026.

La formalización de este acuerdo anual “reafirma el compromiso histórico y diplomático de cooperación entre las comunidades rayanas, consolidando la gestión con junta y la conservación del límite territorial entre ambas naciones de la Península Ibérica”.

El acto contaba con la presencia de la presidenta de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda don Douro, Helena Barril, y de los alcaldes y secretarios e interventores de los siete municipios limítrofes situados en la provincia de Zamora: Alcañices y Fonfría por la comarca de Aliste y Fariza, Fermoselle, Torregamones, Villar del Buey y Villardegua de la Ribera por la comarca de Sayago.

Según Barril, "más que un mero trámite administrativo, el evento simboliza la vitabilidad de los lazos de amistad, vecindad y cooperación institucional que definen la relación entre la región de Tras os Montes y Alto Douro con la provincia de Zamora y con la comunidad autónoma de Castilla y León”, donde las fronteras que durante siglos fueron punto de desencuentro e incluso guerras “ahora son puntos de encuentro y colaboración e interna cambio cultural, social, romero, gastronómico, turístico y comercial".

Con la celebración de esta ceremonia, el municipio de Miranda do Douro y los municipios alistanos y sayagueses “refuerzan su papel estratégico como punto focal de diálogo, integración europea y diplomacia transfronteriza en la región del Duero Internacional”, asevera Helena Barril, una de las grandes impulsoras de incrementar y afianzar las relaciones transfronterizas.

Como ejemplo valga el Acta de Reconocimiento de la Frontera Hispano Portuguesa entre el Concelho de Miranda do Douro y el Ayuntamiento de Fonfría, representado por el alcalde, Sergio López, y el secretario e interventor municipal, Luis Serrador; constituidos como comisión designada para el reconocimiento de las fronteras entre las dos naciones.

Verificada y legitimada por los miembros de las referidas comisiones y confirmados los poderes que vienen investidos, se dio inicio a los trabajos en los términos del artículo 25 del Tratado de Límites de España y Portugal de 29 de septiembre de 1864, donde “se reconoce que la frontera Luso-Española correspondiente a los términos municipales de Miranda y Fonfría, va desde el hito o marco (Marra) 465 al 494, inclusive, se encuentra debidamente delimitada y los hitos colocados en sus debidos lugares, visibles y en buen estadio de conservación y sin alteración laguna”.

Además, se reconoció que la frontera fluvial marcada por las aguas internacionales del río Duero “no ha sufrido alteración alguna” .

En el caso concreto del Ayuntamiento de Fonfría de Aliste se sitúan como términos fronterizos los de los pueblos de Castro de Alcañices con Paradela, Brandilanes con Ifanes, Moveros con Constantim y Ceadea y Arcillera con Cicouro. Por su parte, en el municipio de Alcañices los pueblos limítrofes son Vivinera con Cicouro y Alcañices con Sao Martino de Angueira. En el municipio alcañizano también es limítrofe Santa Ana pero con Avelanoso en Vimioso.

El Tratado de Límites de Estaña y Portugal también conocido como “Tratado de Lindes de Lisboa” fue firmado el día 29 de septiembre de 1864, fijándose en él las fronteras vigentes en la actualidad desde la desembocadura del río Miño en Galicia hasta la desembocadura del río Caya en el río Guadiana en Andalucía.

El Tratado de Límites fue ajustado por Juan Jiménez de Sandoval y Facundo Goñi en representación de la reina Isabel II de España y por Nuno José Severo de Mendoça y Jacinto da Silva Mengo en nombre del rey Luis I de Portugal, siendo ratificado por ambos países en 1865. El documento de entrega y posesión se formalizó en Santiago de Compostela el 23 de junio de 1868. La vigencia comenzaba el 5 de noviembre de 1868.

En este Tratado de Lindes se respetaba en su mayor parte la frontera seca y húmeda conocida más antigua de Europa establecida el día 12 de septiembre de 1297 en la “Concordia de Alcañices” (Tratado) rubricado en la capital alistana por los reyes de Portugal Don Dinis y Santa Isabel y por parte castellana por Fernando IV “El Emplazado”, en este caso, aún estando presente, al ser solo un niño, lo rubricaban su madre María de Molina (viuda de Sancho IV) y su tío Enrique.

Mirandeses, alistanos y sayagueses coinciden con el alcalde de Fonfría a la hora de reseñar que “las fronteras son sólo eso, unos límites territoriales, necesarios, que quizás alguna vez contribuyeron a distanciarnos y separarnos; pero que en la actualidad son un espacio de diálogo y cooperación transfronteriza, de unión y puesta en valor de nuestro orígenes, nuestros productos, patrimonio y tradiciones”.