La artesanía local brilla en Carbajosa

Más de una veintena de puestos de productores y artesanos engrosaron la participación en el II Mercado de artesanía de Carbajosa, organizado dentro de las fiestas de María Magdalena. El evento, impulsado desde la Comisión de Fiestas, busca dinamizar la vida cultural del pueblo al tiempo que poner en valor el talento de proximidad.

"Queríamos hacer propuestas nuevas y animar a la gente", confiesa Samuel Charro Berrocal en referencia a un mercado que vio la luz hace tan solo un año y que ha mejorado en organización, participación y número de visitas.

Uno de los puestos en el mercado de artesanía de Carbajosa. / S. Ch. B.

Como novedad, este año los puestos se han complementado con la puesta en escena de bailes regionales y de una cuidada decoración a ganchillo elaborada por los propios vecinos en forma de banderines. La lana ha estado presente también en los stands de vecinos de la zona que han copado otros puestos en un mercado con espacio para la moda, la artesanía, los dulces y las joyas.