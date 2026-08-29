357 platos de arroz a la zamorana por Anastasio, el vecino de Coreses diagnosticado de ELA

Un gesto de solidaridad nacido del más puro agradecimiento es lo que ha impulsado a la familia Garrote Franco a repartir 357 raciones de arroz a la zamorana en el bar de la piscina de Coreses. Una iniciativa en reconocimiento a Anastasio Hidalgo, vecino afectado de ELA (Esclerosis Laterial Amiotrófica) desde hace seis años y cuyos beneficios irán destinados a dar visibilidad y soporte económico a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (Elacyl).

Recuerda Manuel Garrote la ayuda desinteresada prestada por Anastasio durante la época en que sus padres (Carmen y Manolo) regentaron el bar del Club de Jubilados de esta localidad. "Buena parte de su labor comercial la desarrolló en el bar y atrajo a mucha nueva clientela". Una década después, la familia ha querido devolverle el gesto "y fue ahí cuando se me ocurrió la idea". Aprovechando sus dotes culinarias, Manuel no dudó en ponerse ante los fogones para dar forma a una iniciativa solidaria que se le ha ido de las manos.

Y es que en apenas una semana de trabajo ha logrado movilizar a cerca de 400 personas -en su mayoría vecinos, amigos y familiares- que han querido unirse al apoyo a Anastasio aprovechando los últimos días de apertura del recinto estival.

La ubicación tampoco es casual, dado que la familia lleva dos veranos consecutivos explotando el bar de la piscina coresana. La respuesta ha superado las expectativas iniciales hasta el punto de que, reconoce Manuel, que la gestión no habría sido posible sin la inestimable ayuda de sus padres y de su hermana Paula, así como del Ayuntamiento de la localidad que ha facilitado la logística necesaria para habilitar mesas corridas haciendo posible lo imposible.

Eran muchos los que encontraron hueco en la terraza, mientras otros optaban por llevarse la comido y degustar por cinco euros el típico plato zamorano en los aledaños de las instalaciones municipales. Un improvisado camping por una buena causa.

Y es que todo lo recaudado irá destinado íntegramente a impulsar la labor de la asociación Elacyl que superará los 1.785 euros solo con los comensales inicialmente confirmados. A ellos se sumarán aquellos usuarios que hayan querido colaborar en la distancia con la causa a través de la denominada "fila cero".

Ofrecer un servicio tan multitudinario como este ha requerido una despensa a la altura en la que se han empleado 50 kilogramos de productos entre arroz, cebolla, ajo, tomates y carne de cerdo "y otros tantos de caldo" casero. Tras su reciente experiencia laboral en el restaurante El Ermitaño de Benavente, Manuel ha pulido sus conocimientos gastronómicos para ofrecer un plato tradicional, pero con sello y sabor.

Una iniciativa agradecida por el propio Anastasio que, junto a su familia, ha podido comprobar una vez más la inmensa solidaridad de un pueblo volcado con su dolencia hasta el punto de doblar el número de comensales inicialmente previstos desde la organización.