Sayago festeja la longevidad de Modesto Peña Flores, el agricultor fermosellano que cumple 100 años
El centenario, que pasó toda su vida entre viñas y olivos, ha celebrado su cumpleaños en compañía de familiares, trabajadores y usuarios de la residencia de Roelos
E. V.
A sus 100 años, Modesto Peña Flores no pierde la sonrisa. Aferrado a su silla de ruedas, este sayagués festeja tan extraordinario aniversario junto a los suyos en la que desde hace años se ha convertido en su hogar: la residencia “La Natividad” en Roelos de Sayago.
Nacido un 22 de agosto de 1926 en Fermoselle, Modesto se mantuvo fiel a sus raíces dedicando toda su vida a la tierra, especialmente a sus viñas y olivos. La entrega de este agricultor se repartía también entre una familia formada por sus dos hijos -Ilidio y Carmen- a los que sacó adelante con el sudor de su frente.
Un esfuerzo que se vio recompensado en la fiesta en la que recibió el calor y el cariño de los suyos. Familiares y compañeros -tanto trabajadores como usuarios de la residencia-, compartieron tan feliz día en una tarde de música en la que no faltaron los juegos ni la tarta con velas incluidas.
Muy feliz junto a su hija, nietos y bisnietos, Modesto no dudó en lucir la banda y la corona con la que la comarca de Sayago suma un nuevo centenario.
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