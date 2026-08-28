Petunias, tilos y cornejos, las especies "preferidas" por los pueblos de Zamora: estos son los que más adornarán sus jardines

La Diputación de Zamora, a través del Servicio de Agricultura y Ganadería, repartirá 16.456 plantas ornamentales procedentes del Vivero Provincial entre 161 ayuntamientos beneficiarios en la última convocatoria pública de subvenciones en especie para la creación, regeneración y mejora de zonas verdes locales. Un listado dividido por temporadas y que en estas últimas semanas de calor cuenta un claro protagonista: las petunias.

Hasta 11.920 ejemplares de esta especie se repartirán por la inmensa mayoría de las localidades. Su colorido y vistosidad las convierte en las reinas de los jardines municipales hasta el punto de que estará presente en la práctica totalidad de las localidades. Los ejemplares disponibles se han repartido de forma proporcional, directa e igual disponiendo en el caso de las petunias de un lote de 80 ejemplares por consistorio.

Le siguen, ya de lejos, los tilos (con un total de 936 ejemplares), cornejos (780) e hibiscos (756) que se distribuirán en packs de una docena y 20 ejemplares, respectivamente. El árbol prunus pisardi, el arce campestre y la variante pseudoplátano serán, por el contrario, las especies con menor presencia en unas localidades que también incluirán ejemplares de celinda (Philadelphus coronarius L.), árbol del amor, arce negundo, fresno y ciprés.

Entre los ayuntamientos que contarán con un mayor número de plantas ornamentales figuran Alcañices, Benegiles, Cuelgamures, Figueruela de Arriba, Fresno de la Ribera, Fuentespreadas, Mahíde, Moreruela de los Infanzones, Pereruela, Villabuena del Puente y Villavendimio que recibirán 162 ejemplares, respectivamente.

El reparto de especies se realizará en dos entregas: una para la flor de temporada de verano, que repartirá en la primavera de 2027, y otra anterior, en otoño de 2026, para el resto de especies. Las fechas pueden modificarse en función de las condiciones climatológicas y las necesidades fisiológicas de la planta.

Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los beneficiarios disponen de veinte días hábiles a partir del lunes, día siguiente hábil posterior a la publicación, para justificar la ayuda. La falta de dicha justificación conlleva la no entrega de las plantas.

El espacio de recogida será en el propio Vivero Provincial, propiedad de la Diputación y ubicado en el Camino Viejo de Villaralbo, s/n, de Zamora.

Ayudas a asociaciones ganaderas para el control lechero

La Diputación también ha resuelto, a través del área de Ganadería y Agricultura, la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de ganaderos que realizan asistencia del control lechero oficial en ganado bovino y ovino en explotaciones de la provincia de Zamora por un importe de 30.000 euros.

A la convocatoria se presentaron cinco solicitudes de otras tantas asociaciones que, en todos los casos, cumplían las condiciones de elegibilidad establecidas en la misma y que, consiguientemente, recibirán las ayudas. Se tratan de Assaf, a la que se han adjudicado 11.824,50 euros; la Asociación Española de Criadores de Ovino Raza Lacaune, con 2.299,22 euros; la Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra, con 2.031,19; ANCA-Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana, con 285,29 euros; y la Asociación Frisona Zamorana-Afriza, con 13.559,80.

El pago se hará efectivo de una sola vez, previa justificación de la actividad para la que ha sido concedida. El plazo para justificar la subvención es de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el BOP.