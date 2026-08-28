Un nonagenario resulta herido al volcar su vehículo en Piñuel

A las 10.12 horas de la mañana de este viernes se dio aviso del vuelco de un turismo en Piñuel, en el municipio de Bermillo de Sayago. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 11 de la carretera que une esta localidad con Torrefrades, la ZA-2218. Tras salirse de la vía, el coche volcó saliendo herido su conductor, un varón de 90 años.

Para socorrer al herido, que estaba atrapado en el interior del coche, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Bermillo y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron un helicóptero medicalizado, una ambulancia soporte vital básico y una unidad del centro de salud de Bermillo de Sayago.

Operativo de rescate en Piñuel de Sayago / Cedida

El hombre fue rescatado y trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.