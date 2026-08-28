Hasta mil euros en cheques para el comercio local: así es la nueva iniciativa de Zamora en Pie
Por un donativo de dos euros, la federación sorteará 40 vales para canjear en establecimientos colaboradores de Zamora
Hasta mil euros para canjear en el comercio zamorano durante un año. Es la iniciativa impulsada por la federación Zamora en Pie con un doble objetivo: continuar financiando las diferentes actividades de información y lucha frente a los macroproyectos energéticos que planean asentarse en el conjunto de la provincia, al tiempo que favorecer el consumo en el negocio local.
Un donativo de dos euros dará acceso a las papeletas de las que saldrán los ganadores de 40 vales por diferentes importes que podrán canjear en los diferentes establecimientos colaboradores.
El sorteo, realizado ante notario, se realizará el 19 de enero de 2017 y los agraciados dispondrán desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2028 para canjearlos en negocios relacionados con la alimentación, salud, belleza, moda y accesorios, calzado, decoración y telefonía. Además, dispondrán de la posibilidad de repartir el montante del vale en una o varias compras a lo largo de dicho periodo.
"Es un premio sustancial, que merece la pena". José Luis Cachón, presidente de la asociación STOP Biogás Benavente y Comarca destaca el impulso que supone no solo para la economía local sino para los propios consumidores teniendo en cuenta que el sorteo se realizará en plena cuesta de enero, por lo que "seguramente ayude a pasar el trago después de las Navidades".
La iniciativa solidaria permitirá seguir financiado la actividad desempeñada por la federación de asociaciones para informar y pedir una mayor regularización sobre proyectos de producción de energía tan diversa como el hidrógeno verde, el biogás y el biometano, la eólica o la fotovoltaica planeados en numerosos puntos de la provincia de Zamora.
Unas labores que también se traducen en gastos a nivel jurídico, así como en las diferentes charlas impartidas, siendo la próxima impartida por el físico del CSIC, Antonio Turiel, el próximo 17 de septiembre en la Casa de la Cultura de Benavente a partir de las 20.00 horas. El acto será presentado por Laura Zanfaño, doctora en ingeniería agrícola.
Cachón ha reivindicado la necesidad de "defender los intereses de nuestra tierra y de las personas que vivimos aquí" al tiempo que cuestiona que "no puede ser que por un mandato europeo haya que decir sí a todo como se está haciendo por ahora".
Por último, ha agradecido la ayuda tendida por los negocios colaboradores, así como por el trabajo desempeñado por asociaciones como la "Coresesana" que ha derivado en la paralización de uno de los tres proyectos de producción de biogás proyectados en este término.
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