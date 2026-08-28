Los bomberos de la Diputación de Zamora rescatan a un hombre de 75 años atrapado en su coche tras salirse de la vía

Un varón de unos 75 años ha resultado herido este viernes tras el vuelco de un coche en el término municipal de Bermillo de Sayago, en la provincia de Zamora.

El accidente se ha producido en torno a las 10.12 horas en el punto kilométrico 11 de la carretera ZA-P-2218. Según la información facilitada a los servicios de emergencias, el hombre ha quedado atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del siniestro se han movilizado los bomberos de la Diputación de Zamora para proceder a su excarcelación, así como efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora.

Emergencias Sanitarias-Sacyl ha desplazado también varios recursos asistenciales, entre ellos un helicóptero medicalizado, para atender al herido.