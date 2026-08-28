Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menoresEl mantenimiento del recinto ferial Ifeza de Zamora, a licitación por 685.000 euros, requerirá contratar cinco auxiliares de servicios y otros doce trabajadores para tareas determinadasEmotivo homenaje de Sesnández a los quintos que nacieron en 1946, los vivos y los que ya marcharonAccidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado
instagramlinkedin

Sucesos en comarcas

Los bomberos de la Diputación de Zamora rescatan a un hombre de 75 años atrapado en su coche tras salirse de la vía

Un helicóptero medicalizado se ha desplazado para atender al conductor herido

Un hombre de 75 años queda atrapado en su coche tras volcar.

Un hombre de 75 años queda atrapado en su coche tras volcar. / 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.B.G.

Zamora

Un varón de unos 75 años ha resultado herido este viernes tras el vuelco de un coche en el término municipal de Bermillo de Sayago, en la provincia de Zamora.

El accidente se ha producido en torno a las 10.12 horas en el punto kilométrico 11 de la carretera ZA-P-2218. Según la información facilitada a los servicios de emergencias, el hombre ha quedado atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del siniestro se han movilizado los bomberos de la Diputación de Zamora para proceder a su excarcelación, así como efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora.

Noticias relacionadas y más

Emergencias Sanitarias-Sacyl ha desplazado también varios recursos asistenciales, entre ellos un helicóptero medicalizado, para atender al herido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
  2. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  3. Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
  4. Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
  5. DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
  6. Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
  7. Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
  8. Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo

Los bomberos de la Diputación de Zamora rescatan a un hombre de 75 años atrapado en su coche tras salirse de la vía

Los bomberos de la Diputación de Zamora rescatan a un hombre de 75 años atrapado en su coche tras salirse de la vía

Accidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado

Accidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado

Nicolás Alonso, de Vitaliza, proyecto musical que cierra el Verano Cultural de Puebla de Sanabria: “La Oficina de Turismo nos ha puesto todas las facilidades posibles”

El mantenimiento del recinto ferial Ifeza de Zamora, a licitación por 685.000 euros, requerirá contratar cinco auxiliares de servicios y otros doce trabajadores para tareas determinadas

El mantenimiento del recinto ferial Ifeza de Zamora, a licitación por 685.000 euros, requerirá contratar cinco auxiliares de servicios y otros doce trabajadores para tareas determinadas

Arturo Gonzalo Aizpiri, escritor: "Hay datos para pensar que las excavaciones identificarán El Viso con la ciudad vaccea de Arbucala"

Arturo Gonzalo Aizpiri, escritor: "Hay datos para pensar que las excavaciones identificarán El Viso con la ciudad vaccea de Arbucala"

Emotivo homenaje de Sesnández a los quintos que nacieron en 1946, los vivos y los que ya marcharon

El cielo rojizo de Peque llega a la final del concurso “Eclipse Inquieto”

El cielo rojizo de Peque llega a la final del concurso “Eclipse Inquieto”

Unos 67.000 desplazamientos y una autovía en obras en Zamora en la última operación especial de tráfico del verano

Unos 67.000 desplazamientos y una autovía en obras en Zamora en la última operación especial de tráfico del verano
Tracking Pixel Contents