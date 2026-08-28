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Accidente

Accidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado

El siniestro ocurrió de madrugada, a la altura de Coreses (Zamora)

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

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A.B.G.

Zamora

Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de tráfico registrado en la N-122, a la altura del término municipal de Coreses, en la provincia de Zamora.

El siniestro tuvo lugar sobre las 04.30 horas, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada alertando de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 445 de la N-122. Según la información facilitada al servicio de emergencias, una persona había resultado herida y se encontraba debajo del vehículo.

La sala de operaciones dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar del accidente.

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Una vez en el punto del siniestro, el personal sanitario atendió a un varón de unos 30 años, que posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora para recibir atención hospitalaria.

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