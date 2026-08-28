Accidente
Accidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado
El siniestro ocurrió de madrugada, a la altura de Coreses (Zamora)
A.B.G.
Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de tráfico registrado en la N-122, a la altura del término municipal de Coreses, en la provincia de Zamora.
El siniestro tuvo lugar sobre las 04.30 horas, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada alertando de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 445 de la N-122. Según la información facilitada al servicio de emergencias, una persona había resultado herida y se encontraba debajo del vehículo.
La sala de operaciones dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar del accidente.
Una vez en el punto del siniestro, el personal sanitario atendió a un varón de unos 30 años, que posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora para recibir atención hospitalaria.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
- Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo