La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años

Ciento dos años contemplan a María Justo Lorenzo, la hija más veterana del deshabitado pueblo de Otero de Sariegos. Hasta allí, hasta su iglesia de San Martín de Tours, ha vuelto María para conmemorar su cumpleaños y participar en el homenaje que le han tributado el Ayuntamiento de Villafáfila y la Asociación de Amigos de Otero. Fue la propia anciana quien expresó el deseo de que el acto tuviera lugar en la iglesia de su pueblo, que abandonó con 9 años para irse a trabajar a Villafáfia donde reside al cuidado de sus hijas.

Un emocionante momento con la misa de acción de gracias, donde María Justo Lorenzo ha estado rodeada de los suyos, sus dos hijas, Oliva y Mari, su yerno Fidel, nietos, bisnietos y otros familiares procedentes de Santander, Oviedo, Valladolid o Bilbao. Algunos de ellos participaron en la misa regalando a María palabras de cariño que recibió sin poder contener la emoción, especialmente con el recuerdo a los seres queridos que ya no están.

Homenaje a María Justo Lorenzo en la iglesia de Otero de Sariegos / Cedida

También han estado presentes vecinos de Villafáfila y miembros de la Asociación de Amigos de Otero -que tiene en María a su socia más mayor- y representantes del Ayuntamiento de Villafáfila con su alcalde Antonio Jesús Rodríguez a la cabeza. La anciana recibió un ramo de flores y una placa.

El acto concluyó con una limonada y unas pastas en honor de María Lorenzo Justo. Pese al temprano abandono de su pueblo, María vuelve con frecuencia a Otero, muchas veces junto a su yerno Fidel, y no se pierde cada acto o fiesta en el pueblo.

El alcalde de Villafáfila entrega una placa a María Justo Lorenzo en la iglesia de Otero de Sariegos / Cedida

La última con motivo de la segunda marcha a Villafáfila-Otero el pasado 22 de agosto, organizada por la Asociación Amigos de Otero, vistiendo su identificativa camiseta amarilla y participando en la merienda de hermandad a los pies de la iglesia. Al igual que en la fiesta de San Marcos, otro motivo de encuentro y de vuelta a Otero de Sariegos, hoy un pueblo deshabitado pero muy presente en la memoria de las personas allí nacieron, como María, un 28 de agosto de 1924.