Fallece el sacerdote zamorano Francisco Serrano Llamas, que fue párroco en varios pueblos

El sacerdote Francisco Serrano Llamas ha fallecido a los 94 años, después de casi 69 años de ministerio sacerdotal. Tras pasar por parroquias de diversos pueblos en las comarcas de Aliste, Tierra de Campos y Pan, en la actualidad residía en el Hogar Reina de la Paz de Zamora y era capellán emérito del Hospital Recoletas.

Francisco Serrano nació en Zamora, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, el 23 de noviembre de 1931. Fue ordenado presbítero el 21 de septiembre de 1957 y, apenas unos días después, recibió sus primeros encargos pastorales como ecónomo de Palazuelo de las Cuevas y encargado de San Vicente de la Cabeza. Poco después asumió también la atención pastoral de Villarino de Cebal.

El 25 de octubre de 1973 comenzó la etapa más extensa de su ministerio al ser nombrado ecónomo de San Cebrián de Castro y encargado de Piedrahita. En 1986 fue nombrado párroco de estas comunidades, responsabilidad que continuó desempeñando durante más de tres décadas mediante las sucesivas renovaciones de sus encargos pastorales.

Su prolongada vinculación con San Cebrián de Castro marcó especialmente su vida sacerdotal. Allí acompañó durante años a varias generaciones de fieles y permaneció al servicio de la comunidad hasta que, el 3 de julio de 2007, fue nombrado párroco emérito.

Tras esta larga etapa en el ámbito rural, continuó su ministerio en Zamora, especialmente cerca de las personas mayores y de los enfermos. En septiembre de 2009 fue nombrado capellán de la Residencia San Gregorio y, en enero de 2011, capellán del Hospital Recoletas. Durante sus últimos años residió en el Hogar Reina de la Paz.

La Diócesis de Zamora destaca su extensa trayectoria sacerdotal, "marcada por la fidelidad al ministerio recibido, el servicio constante a las comunidades que le fueron encomendadas y el acompañamiento espiritual de las personas mayores y enfermas".

La capilla ardiente ha quedado instalada en la funeraria El Tránsito, en Zamora. El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana, sábado 29 de agosto, a las 12:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.