Una fábrica de fertilizantes y una segunda planta de biogás en Castrogonzalo: los últimos proyectos energéticos en la provincia

El municipio de Castrogonzalo podría acoger nuevos proyectos de producción de energía. Y es que, a la planta de biometano (biogás) impulsada por Apotorma, S.L. (vinculada a ID Energy Group) con capacidad para tratar 246.000 toneladas al año de residuos agroganaderos, se podría sumar próximamente una segunda infraestructura de similares características así como una factoría de fertilizantes.

Así lo avanza José Luis Cachón, presidente de la asociación STOP Biogás Benavente y Comarca en relación a unos proyectos sobre los que han tenido conocimiento poco después de finalizar el periodo de alegaciones de la primera planta de valorización de residuos proyectada en el término y que contará con una dieta compuesta por estiércol bovino, lactosueros, gallinaza, purines, estiércol ovino y caprino y pulpa de remolacha.

Un primer proyecto que, avanza Cachón, ha contado con un informe independiente elaborado por la Universidad de Sevilla y que "es demoledor" en el que incide en su inviabilidad. "Las alegaciones que han presentado en este informe son básicamente las que habíamos presentado desde (la federación) Zamora en Pie y STOP Biogás", reconoce previo a apostillar que "esto no acaba aquí".

Reconoce Cachón su "sorpresa" tras tener conocimiento sobre la segunda planta de biogás que pretende asentarse también en el municipio y que, anticipa, será sometido próximamente a información pública.

Desde la izquierda, Ignacia San Raimundo de la asociación Coresana, Rosa Encinas de Sanfonpi en Pie, José Luis Cachón de la asociación Stop Biogás Benavente y Comarca y Margarita Prieto de Avedillo en Pie. / E. V.

Asimismo, Castrogonzalo podría acoger en un futuro una fábrica de fertilizantes, sobre la que ha avanzado su potencial contaminante recordando la crisis ambiental de Huelva donde "ha habido muchísimos problemas durante muchísimos años" por la acumulación de 120 millones de toneladas de fosfoyesos —un residuo tóxico y radiactivo— en las marismas de la ría.

Restricciones al riego vs. una planta de hidrógeno verde

Reciente ha sido también el anuncio de un proyecto de hidrógeno verde que prevé aterrizar en el término de Pobladura del Valle. Una planta cuya demanda de agua subterránea -estimada en unos 85.551 metros cúbicos al año- para abastecer el proceso de electrólisis choca directamente con las restricciones al riego que están sufriendo los vecinos de la zona.

Unas restricciones que, advierte Cachón, afecta a los pequeños consumidores de huertos, "pero plantean esta hiperfactoría de hidrógeno verde que va a consumir más agua de la que no nos podamos imaginar", añade.

La planta de hidrógeno verde de Coreses, en periodo de alegaciones

Fuera de la comarca de Benavente, en Coreses también ha salido recientemente a información pública el proyecto de una planta de hidrógeno verde con capacidad para extraer 52.724,5 metros cúbicos de agua anuales. El periodo de alegaciones permanecerá abierto hasta el próximo 24 de septiembre.

"Surrealista": los trabajos en la planta de Peleas de Abajo

Por último, la portavoz de la asociación Avedillo en Pie ha recordado los incumplimientos por parte de la empresa constructora de las obras de una de las dos plantas de biogás proyectadas en Peleas de Abajo, con actuaciones en plena ola de calor y restricción de la actividad por el riesgo de incendios.

Una situación que han calificado de "surrealista" al tiempo que han recordado que todas estas obras han sido denunciadas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y "solo pararon el día de la protesta" vecinal del pasado 1 de agosto.