Emotivo homenaje de Sesnández a los quintos que nacieron en 1946, los vivos y los que ya marcharon

Sesnández de Tábara, pueblo situado en el entorno de la Sierra de la Culebra, ha puesto el broche de oro a su Semana Cultural 2026 con el homenaje a los quintos nacidos a lo largo del año 1946, en el transcurso de los tiempos más duros de la posguerra, cuya historia, compartida por una dictadura y una democracia, alcanza ahora los 80 años. La organización corría a cargo de la Asociación Cultural Sierra Sesnández que, presidida por Francisco Ratón Río y fundada en 2004, integra a la mayor parte de los vecinos y emigrantes.

Se comenzó las vísperas con una ronda callejera a la antigua usanza con parada frente a la casa de cada uno de los octogenarios que agradecieron la visita agasajando con pastas y refrescos a los rondadores y paisanos, quedando citados para el día siguiente en Las Fuentes.

El paraje de Las Fuentes se convirtió por un día en una auténtica catedral para los sesnandinos en una emotiva tarde de verano para celebrar la vida. Una historia que comenzó hace ya 28 años, allá por 1998: “porque la vida de nuestros homenajeados se ha fraguado en el campo, a base de esfuerzo, de trabajo, de sudores y de lágrimas que le han dado una personalidad propia y un aire de esperanza”.

Identidad

Una iniciativa de homenajear a los mayores y de celebrar una fiesta campera que ya forma parte de la identidad de nuestro pueblo, gracias en parte al tesón de Angelita. Este año destacó la presencia la nueva centenaria sesnandina la misionera Sor Beatriz acompañando a su hermano el agustino Pedro Blanco Blanco, ambos unidos no solo por los lazos de sangre sino también por su vocación religiosa y una vida entregada a los demás.

Palabras emotivas del orador: “Todos unidos, como miembros de la iglesia, seguimos cantando con la presencia alentadora de Jesús, fuente de la vida, y nos disponemos a celebrar esta fiesta con todos los homenajeados, tanto los vivos, como los difuntos. Esta tarde, con toda seguridad, a la fuente de la vida nos convoca el Señor”. Abrazos para los presentes, recuerdo y memoria para los fallecidos.

El agustino Pedro Blanco Blanco acompañado de su hermana la misionera Sor Beatriz / Ch.S.

Emotivos versos para los octogenarios: “Las Fuentes otra vez. ¡Vivan las Fuentes! / Porque ellas saben con su voz callada / hacernos en agosto una llamada / para honrar con amor ancianas frentes” en homenaje a un coro de ochenta primaveras de honrada vida, ochenta años en ramo de ilusiones con aroma especial de madureces trenzando preciosas preces en un cordón sutil de corazones. Cada homenajeado recibió el reconocimiento del pueblo, su pueblo, y de sus paisanos sesnandinos y un ramo de flores, en un momento muy emotivo, pues lo recibieron de manos de sus hijos o nietos.

Fue un año prolífico en natalidad el de 1946 con 20 niños, 11 de ellos ya fallecidos. Las mujeres fueron mayoría, 11, frente a los varones, 9. El nombre preferido por las familias fue el de María que pusieron a 10 de ellos: 9 niñas se llamaron María y un niño José María: “No te detengas, cigüeña, / sigue trayendo rapaces, / que son trocitos de paces / con los que Sesnández sueña”.

Todos los nombres

Un año que se inició con mellizos al nacer el 26 de enero Irene y Bernando Román Rodríguez. Los otros sesnandinos del 1946 ya fallecidos fueron: Rosa Araceli Cadavieco Majado (25 de febrero), Inocencio Rodríguez Andrés (14 de abril), Ángel Río Rodríguez (31 de mayo), Ana María Rodríguez Monteso (3 de junio), María Nélida Río Ratón (16 de junio), María del Pilar Andrés Folgado (2 de junio), Benardo Rodríguez Ferrero (27 de agosto), José Manuel Ratón Río (6 de septiembre) y María Dolores Río Rodríguez (13 de diciembre).

Los quintos del 1946 que aún viven son: Margarita Andrés Vara (10 de febrero), María del Pilar Ferrero Ratón (4 de junio), Pedro Blanco Blanco (27 de junio), María Pilar Pérez Fínez (24 de junio), María Ángeles Rodríguez Rapado (29 de julio), María del Carmen Ratón Andrés (28 de septiembre), Adolfo Río Andrés (17 de octubre), María Magdalena Santos Villar (13 de diciembre) y Argel Andrés Fernández (11 de noviembre).

María Magdalena Santos se emocionaba: “Estoy encantada, no me podía imaginar que fuese tan emocionante el homenaje. He estado nerviosa todo el año. En cuanto comenzó el homenaje se me pasó todo. No puedo describir lo que sentí con la presencia de casi toda mi familia y del pueblo entero. Ha superado todas mis expectativas. Repetiría el próximo año. Doy mucho ánimo a los que cumplirán 80 años en 2027. Ojalá estén todos. Les doy mucho ánimo y espero compartir con ellos la emoción que yo he sentido en 2026. Ojalá que permanezca para siempre este homenaje”.

Homenaje a vecinos de Sesnández / Ch. S.

Adolfo Río Andrés aseveraba que “no podía imaginarme un acontecimiento tan importante para mí. Aún no he superado la emoción. Me siento totalmente agradecido. Lo he pasado genial con mi familia. Jamás podía pensar que me iba a sentir tan acompañado por todo mi pueblo, especialmente por la enfermedad que llevo tiempo sufriendo. Cuando mi nieta me llevó el ramo, no paraba de llorar. Esta tradición no debería perderse jamás. Unos amigos que ponían muchas pegas para venir a acompañarnos, al final no se querían ir por lo impactados que estaban. Quiero que el próximo año podamos seguir celebrándolo y deseo a todos los futuros homenajeados que lo pasen como yo y que lo disfruten con toda la ilusión del mundo”

Lo mismo le sucedía Pilar Ferrero Ratón: “Sentí una alegría impresionante. Tengo que hablar de una presencia emocional única. Me dio pena que algunos de mis seres más queridos no pudieran venir. Cuando mis dos nietos se acercaron a entregarme el ramo, sentí el total de la alegría. No me lo podía imaginar. Qué alegría y qué bonito todo. Hay que seguir con esto como sea. Espero que el año que viene lo pasen todos los homenajeados como yo lo he pasado este año. Que lo disfruten mucho. Solo ocurre una vez en la vida. Gracias a todos los que hacen posible que este gran acontecimiento".