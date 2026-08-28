La ciencia cotidiana que esconden botijos, cafeteras y ollas exprés, al descubierto en Malva

Recipientes tan cotidianos en nuestra cocina como son las cafeteras o las ollas exprés o más tradicionales como los botijos -antaño parte indispensable en las casas rurales y en la faena de pastores y labriegos- responden a unos principios físicos fácilmente explicados por el profesor Tomás Gestoso Matey dentro del espectáculo "¡Aquí hay física!" impartido en la localidad de Malva.

La actividad, enmarcada dentro de la programación de la semana cultural organizada por el Ayuntamiento, reunió a cerca de un centenar de personas cumpliendo con el objetivo de sacar la física de los libros para aparecer en objetos, situaciones y fenómenos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Adultos y niños disfrutaron por igual de los experimentos y demostraciones con los que el docente zamorano desentrañó conceptos como la densidad, la presión atmosférica, el electromagnetismo o el centro de gravedad, siempre desde un enfoque cercano, divulgativo y participativo.

Una propuesta más allá de los conceptos teóricos a través de experimentos mediante los cuales los más pequeños pudieron entender qué ocurre con la presión del aire o cómo puede un objeto mantener el equilibrio en situaciones aparentemente imposibles.

Al fondo, Tomás Gestoso junto a algunos de los niños de Malva que participaron en los experiementos científicos. / Cedida

Ideada como una experiencia compartida, la actividad convirtió a los vecinos en protagonistas de las diferentes demostraciones con un público infantil especialmente volcado de principio a fin.

La propuesta divulgativa "¡Aquí hay Física!" busca precisamente demostrar que la Física no es una disciplina alejada de la realidad, sino una herramienta para comprender el mundo que nos rodea.

Una semana cultural solidaria

La actividad se enmarca dentro de la semana cultural de Malva, que comenzó el lunes y continuará este viernes con una marcha solidaria. La salida tendrá lugar a las 19:30 horas desde el Ayuntamiento, bajo el lema «Un gesto hoy, una ermita para siempre», con un donativo de 10 euros.

La programación continuará el sábado con un parque infantil a las 17:30 horas en la Plaza Mayor y, a las 20:00 horas, una chocolatada y la actuación de Añoranzas en Pozo Bueno. La programación festiva finalizará el domingo, a las 19:30 horas, con la tradicional merienda en el parque.