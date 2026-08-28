Catorce universitarios desarrollan prácticas de Campus Rural en Sayago, Tábara y Coreses

Hasta 14 estudiantes universitarios desarrollan sus prácticas en distintos puntos de la provincia de Zamora dentro del programa Campus Rural está impulsado y financiado por el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Los estudiantes se reparten entre los ocho de la comarca de Sayago (5 en Bermillo, 2 en Fermoselle y 1 en Almeida), cinco en Tábara y uno en Coreses. La iniciativa cumple ya cinco años tendiendo puentes entre la universidad y el medio rural y facilitando experiencias profesionales remuneradas para los estudiantes. Este verano, 4 entidades -Vive Zamora, Ayuntamientos de Almeida y Tábara, además, la fundación Intras- han participado en el programa con la concesión de 11 becas y la firma de convenios con 5 universidades públicas.

Los proyectos abarcan ámbitos muy diferentes, desde la dinamización del medio rural, iniciativas contra la despoblación, actos solidarios en el contexto de los incendios y favor del desarrollo rural, la promoción turística o mejora de la gestión y servicios municipales. “El objetivo del programa es que la presencia de los universitarios no se limite a una experiencia formativa, sino que sus conocimientos puedan traducirse en proyectos útiles para los municipios y organizaciones que los acogen. Al mismo tiempo, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las posibilidades profesionales que ofrece el medio rural”.

Estudiantes que desarrollan el Campus en Sayago con sus tutores / Cedida

La Asociación Cultural Vive Zamora desarrolla en Bermillo de Sayago 5 becas universitarias y 1 en Fermoselle. Alejandro Taracena, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia; Andrea Aparicio, estudiante de Magisterio de la Universidad de León y Paula Moreno, Educación Primaria y Pedagogía; Angela Martín de Filosofía Complutense de Madrid, Pablo Morales Universidad de Salamanca y Carmen López Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Solo Alejandro, Andrea y Paula van a completar el periodo establecido por las becas, ya que 3 alumnos abandonaron las becas sin finalizar el contrato “por problemas de adaptación a la vivienda rústica”.

Esther Benito, estudiante del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca, ha participado en el programa Campus Rural del Ayuntamiento de Almeida, con el alcalde Miguel Alejo como tutor. Ha trabajado en el ámbito de la Administración y Dirección de Empresas, pudiendo conocer de primera mano el funcionamiento de la administración local y colaborar en diferentes tareas de gestión y atención al ciudadano. Paula Moreno, estudiante del Doble Grado en Magisterio de Educación Primaria y Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, tutorizada por el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ha desarrollado su estancia combinando su formación educativa con diferentes funciones de apoyo a la administración local.

Melissa Katherinne Jaramillo, estudiante del Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social de la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su estancia junto a la Fundación Intras Zamora, tutorizada por Julia Guerreira, responsable de Proyectos de Territorio de Intras, trabajando como dinamizadora de nuevos pobladores, colectivos vulnerables y migrantes. Alaitz Santiago, estudiante del Grado en Psicología de la UNED, ha desarrollado sus prácticas en la Fundación Intras, tutorizada por Blanca Fernández, responsable del Servicio de Formación y Apoyo al Empleo de la Fundación Intras, así como del centro de día de Coreses de la misma fundación, donde ha trabajado como preparadora laboral y en apoyo al empleo de personas con discapacidad y problemas de salud.

5 talentos en Tábara

En la comarca de Tábara, Inés Martínez, estudiante del Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas de la Universidad de Salamanca, tutorizada como el resto de alumnos de Tábara por Francisca Gutiérrez, concejala de cultura del Ayuntamiento de Tábara, ha desarrollado durante su estancia una propuesta que combina tecnología, patrimonio y cultura local.

Elisa Barnes, graduada en Historia del Arte y estudiante del Máster en Estudios Medievales de la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su estancia en el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara, ubicado en la Iglesia de Santa María, junto a sus compañeros Javier y Elsa.

Claudia Sánchez, estudiante del Doble Grado en Historia y Filología Clásica y del Máster en Patrimonio Histórico Escrito de la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en el ámbito de la gestión y conservación de fondos bibliográficos, combinando sus conocimientos sobre patrimonio e historia con la atención directa a los usuarios.

Elsa Verge, estudiante de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su estancia como becaria en el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara, donde ha podido aplicar sus conocimientos académicos en un contexto de divulgación y mediación cultural.

Javier García, estudiante del Grado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, también ha trabajado en Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara, participando en diferentes tareas relacionadas con la atención al visitante y la divulgación del patrimonio histórico y artístico del municipio.