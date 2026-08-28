Arturo Gonzalo Aizpiri, escritor: "Hay datos para pensar que las excavaciones identificarán El Viso con la ciudad vaccea de Arbucala"

En diciembre de 2017 Arturo Gonzalo Aizpiri visitaba el cerro del Viso en su búsqueda de las huellas de Aníbal, donde descubrió que "hay unos arqueológos que llevan generaciones excavando las entrañas de Arbucala: los conejos". Deseaba el estudioso conocer la ubicación de lo que se piensa que fue la ciudad vaccea de Arbucala, asediada por el general cartaginés. Doctor cum laude en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y actual Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri (Madrid, 1963) compatibiliza su carrera profesional vinculada al mundo de la energía y el medio ambiente, con una proyección literaria nacida en la extraordinaria biblioteca de autores clásicos de su padre, profesor de latín y griego. Ha publicado cinco novelas históricas: El heredero de Tartessos, El cáliz de Melqart (Premio Hislibris a la Mejor Novela Histórica Española 2014), La cólera de Aníbal (Premio Hislibris al Mejor Autor Español de Novela Histórica 2019), Tras las huellas de Aníbal (Almuzara 2022) y Tras las huellas de César en Hispania (Amuzara 2025). Mañana, 29 de agosto, a las 20.00 horas, participa en el ciclo Bamba Cultura Vaccea con la presentación de su libro "Tras las huellas de Aníbal".

¿Qué hace un profesional de la ciencia, un alto directivo de una empresa energética escribiendo sobre Aníbal o César, intentando reconstruir la historia antigua?

La maravillosa biblioteca de autores clásicos de mi padre, ya fallecido, fue mi escuela de vida y literatura desde que tengo memoria. En mi adolescencia me familiaricé mucho con el mundo antiguo, especialmente en la Península Ibérica. Siempre me he sentido muy atraído por el mundo romano y cómo los pueblos indígenas entraron en contacto con los grandes poderes imperiales del mundo antiguo, sobre todo, los cartagineses y más tarde los romanos. Ese fue mi canal de interés hacia, en este caso, los vacceos.

¿Qué papel desempeñó esta etnia prerromana que habitó el territorio central del Valle del Duero?

Los vacceos fueron uno de los grandes pueblos que ocupaban el interior de la Península Ibérica. Entran en las crónicas de los autores clásicos griegos y latinos ya con un importante protagonismo en el siglo III, cuando se produce la campaña de Aníbal Barca hacia la meseta, en el año 220 a.C. Ahí aparecen ya los vacceos y lo van a hacer de un modo continuado hasta su enfrentamiento con Roma, especialmente en las guerras celtibéricas que tienen lugar aproximadamente un siglo después.

La maravillosa biblioteca de autores clásicos de mi padre, ya fallecido, fue mi escuela de vida y literatura desde que tengo memoria

Pese a esa trascendencia en su tiempo, los vacceos no alcanzaron el protagonismo de otros pueblos coetáneos históricamente.

Así es. Sin embargo fue un pueblo que llamó la atención no sólo por su papel en estos conflictos. En el año 220 antes de Cristo plantaron cara al avance de Aníbal, en particular en dos poblaciones, la que hoy es Salamanca (Helmántica) y luego en Arbucala, que en los últimos tiempos se identifica con el cerro del Viso de Bamba, en Madridanos. Pero también fue un pueblo que llamó mucho la atención de los autores clásico por la forma que tenía de desarrollar la actividad agrícola. Estos autores lo presentan como una especie de pueblo que explotaba agrícolamente sus fértiles tierras en el Valle del Duero de un modo colectivista. Es decir, cada año se sorteaban las tierras fértiles entre las familias de cada una de las ciudades en las que se organizaba este pueblo y explotaban en beneficio propio, y sobre todo en beneficio de la comunidad, las tierras que les habían tocado en ese reparto. Y en el siglo II fue un pueblo que se alineó claramente con los celtíberos en las guerras celtibéricas y las guerras numantinas. Sin embargo, así es, no ganaron el protagonismo y la celebridad en el mundo antiguo que sí consiguieron, por ejemplo, los celtíberos o los lusitanos.

Los arqueólogos también tratan de definir en El Viso esa transición de las aldeas hacia grandes núcleos urbanos, para identificar la que podría ser la ciudad de Arbucala atacada por Aníbal Barca.

Efectivamente en el siglo III en el interior de la Península Ibérica asistimos al momento en el que cristaliza la transición de unas sociedades más dispersas en el territorio, muy basadas en actividades agrícolas y ganaderas, a la formación de grandes ciudades amuralladas (llamadas oppida). Esto es algo que se venía ya identificando desde el siglo anterior, fundamentalmente desde el siglo V y sobre todo el siglo IV. Pero este proceso adquiere su máximo desarrollo en el siglo III con la creación de grandes ciudades-estado que en muchos casos albergaban miles de habitantes dentro de sus murallas y un ejemplo de ello sin ninguna duda es Arbucala.

Se han encontrado restos arqueológicos plenamente compatibles con una ciudad vaccea destruida en alguna acción violenta

Usted sostiene con bastante convencimiento que pudo estar asentada en el Viso de Bamba.

Lo que hoy podríamos considerar que es Arbucala, en el cerro del Viso de Bamba, es un yacimiento arqueológico de 28 hectáreas, aunque la zona de la plataforma superior tenía aproximadamente la cuarta parte. Pero debió ser sin duda una ciudad importante, muy poblada. De hecho, los autores clásicos que se refieren al asedio de Aníbal sobre Arbucala destacan su poderío, sus dimensiones y el número de habitantes. Por ejemplo, Polibio en la que es una de las citas más reveladoras en este sentido, dice expresamente que después de haber conquistado por un ataque súbito Helmántica, tras pasar muchas fatigas en el asedio de Arbucala debido a sus dimensiones, al número de habitantes y también a su bravura, la tomó por la fuerza. Es decir, vemos ya ciudades importantes amuralladas que tienen un gran dominio sobre su territorio.

¿Tiene entonces sentido identificar Arbucala con el imponente poblado de la Edad del Hierro hallado en Viso de Bamba?No hay más que subirse al cerro del Viso de Bamba para ver el dominio visual que tiene sobre una enorme extensión de terreno. Vemos cómo se han formado ya importantes ciudades-estado que son un peligro, una amenaza para estos grandes poderes coloniales que intentan apropiarse del interior de la península, empezando por los cartagineses. Sin embargo persiste l controversia entre arqueólogos e historiadores que cuestionan este emplazamiento y lo asocian a Toro.

Es cierto. De hecho, históricamente Arbucala se identificaba con otros emplazamientos como Toro. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez más estudiosos y expertos vienen considerando que el cerro del Viso de Bamba es la opción más probable.

Arturo Gonzalo Aizpiri sostiene en sus manos el libro "Tras las huelals de Aníbal" / Cedida

¿En qué se basa esto?

El Viso de Bamba está situado en el trazado de la calzada de la Plata, domina un extenso territorio que bien pudo albergar una población de la importancia que mencionan Polibio y Tito Livio. Y además en lo alto del cerro del Viso de Bamba se han encontrado restos arqueológicos plenamente compatibles con una ciudad indígena vaccea del siglo tercero. Todo esto comienza cuando se instala en los años 80 el repetidor de televisión y ahí ya aparecen restos arqueológicos que se investigan con mayor detenimiento en 1990 cuando hay nuevas obras de acondicionamiento alrededor del repetidor en el cerro. Se hace una excavación de urgencia de la que resultan hallazgos que son compatibles con una ciudad del siglo tercero antes de Cristo. Y más recientemente, en 2024 se reactiva el interés por el yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural en 2015.

Y todo porque se pensó en este espacio para la construcción de un depósito de abastecimiento.

Efectivamente en 2024 se hace una prospección para la posible instalación de una balsa de abastecimiento para el alfoz de Zamora y en esa excavación de urgencia se encuentran de nuevo hallazgos no concluyentes, pero que son plenamente compatibles con una ciudad del siglo tercero antes de Cristo que hubiera podido ser destruida en alguna acción violenta y se detectan restos de cenizas.

Como usted bien precisa hablamos de hallazgos no concluyentes, estamos en una fase aún muy incipiente de las nuevas excavaciones como para sacar conclusiones.

Lo bueno es que todo eso ha dado lugar a una campaña financiada por crowdfunding para poder hacer en los próximos años una prospección arqueológica más exhaustiva y completa del cerro. Tenemos la esperanza y yo diría que tengo la convicción de que en esa excavación más completa se podrá demostrar, más allá de esa controversia, la identificación del Viso de Bamba con la ciudad vaccea Arbucala.

Queda muchísimo por hacer en cuanto a investigación arqueológica en España, pero estas excavaciones en el cerro del Viso son algo impostergable

¿Cómo se supone que fue el paso de Aníbal por el Viso de Bamba?

Aníbal ha sido nombrado poco tiempo antes general de los cartagineses en Hispania. Él había llegado en el año 237 antes de Cristo, acompañando a su padre Amílcar, un general que había sufrido la derrota de Cartago en la primera guerra púnica; aunque él nunca había sido derrotado por los ejércitos romanos, lo habían sido otros generales cartagineses. Amílcar llega a España para consolidar una base de operaciones que le proporcione bienes de todo tipo, minerales, metales preciosos, alimentos, mercenarios... Y viene acompañado por sus hijos, entre ellos Aníbal que en ese momento tiene 10 años. Aníbal se forma como general en el territorio hispano hasta que es elegido general de los cartagineses a la muerte, primero de su padre Amílcar y luego de su cuñado Asdrúbal, en el año 221. Aníbal es general de las tropas cartaginesas en Hispania pero es un joven de 26 años que tiene que conseguir la plena lealtad de sus hombres y emprende algunas acciones militares para asegurar su retaguardia.

Sin perder el objetivo de Roma avanza por la cuenca del Duero.

Él siempre está pensando en la gran expedición contra Roma, pero tiene que dejar una retaguardia completamente pacificada y eso incluye, en el interior de la Ibérica, haber derrotado y sometido al poder de Cartago a los grandes pueblos que ocupaban el interior de la península, sobre todo vetones en torno de la Sierra de Gredos, vacceos en la meseta superior al sur del Duero y los carpetanos en el valle del río Tajo. Aníbal buscaba una experiencia militar y de liderazgo al frente de su ejército tras haber sido elegido general a una edad muy temprana. En segundo lugar, dejar pacificada su retaguardia en vísperas de iniciar la guerra contra Roma. Y en tercer lugar obtener una fuente de suministros, tanto de trigo como de metales y mercenarios para sus futuras campañas contra Roma. Y eso lo hace atacando los pueblos más poderosos de aquel momento, entre ellos los vacceos y sus ciudades más destacadas.

Existe inquietud en la Comarca del Vino, especialmente en el entorno del Viso, por esclarecer una incógnita que no es la única en torno a ese periodo de la historia.

Te diría que en España hay un patrimonio arqueológico tan inmenso, una buena parte de él todavía por investigar, conocer y proteger, que aún quedan lagunas tan difíciles de explicar y de justificar como la que estamos mencionando ahora. Es urgente hacer una investigación arqueológica completa sobre el cerro del Viso de Bamba porque el que Aníbal Barca pudiera haber estado pisando aquel suelo y asediando aquella ciudad sería un hito historiográfico de primer orden que iluminaría mucho sobre la historia de Zamora, de Castilla y León, y de España. Es difícil de explicar, pero sobre tenemos que conseguir resolver cuanto antes esta asignatura pendiente.

Tengo la convicción de que en esa excavación más completa se podrá demostrar, más allá de esa controversia, la identificación del Viso de Bamba con Arbucala

¿Queda mucho por saber en cuanto a lo que nos ocupa que es la huella de Aníbal en España?

Hay casos similares, por ejemplo la gran batalla de Aníbal en campo abierto, no en el asedio de una ciudad ejército contra ejército, fue en el cruce del río Tajo a final del verano de ese año 220. Fue una batalla con decenas de miles de contendientes, relevante porque no volvió a haber una batalla en territorio peninsular hispano de esa envergadura hasta la llegada de los romanos un siglo después. Y sin embargo aún no sabemos a ciencia cierta dónde tuvo lugar. Creo que quizá en otros países se hubiera hecho ya hasta un parque temático tras unas investigaciones arqueológicas exhaustivas. Aún queda muchas cosas por hacer. Yo, que soy un optimista, me quedo con los avances que se han venido produciendo en las últimas décadas; sobre todo desde la creación de las comunidades autónomas, con la protección, conocimiento y puesta en valor del patrimonio arqueológico. Pero aún queda muchísimo por hacer y estas excavaciones en el cerro del Viso son algo impostergable.

Presentará mañana en Bamba su libro sobre las huellas de Aníbal en España, donde precisamente por esa investigación pendiente no ha podido incluir a Bamba; ¿qué repercusión podría tener para la Tierra del Vino y para el pueblo de Bamba la confirmación de que en El Viso se asentó la ciudad asediada por Aníbal ?

Una de las finalidades y uno de los anhelos que laten detrás de este libro es dar a conocer de un modo ameno y asequible ese enorme patrimonio arqueológico que está esperando ser descubierto, protegido y apreciado por todos los aficionados a la historia antigua y a la arqueología. Por eso el libro se presenta también a veces con tono de reportaje. Y tiene mucho también de cuaderno de campo. Se dan a conocer lugares que merecen la pena ser visitados, reconoce y reivindica el trabajo de muchas personas, arqueólogos, guías, ayuntamientos o asociaciones que se involucran en la defensa del patrimonio y yo les quiero también rendir un homenaje en este libro. No llegué a tiempo al escribirlo para dar a conocer la magnífica iniciativa que se está presentando este verano en Bamba, pero he querido estar presente para trasladar ese mensaje. El patrimonio no sólo significa dignificar nuestro pasado y lo que somos, significa también abrir oportunidades de actividad económica, de actividad cultural en comarcas que están muy necesitadas de ello.