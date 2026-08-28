Abierto el plazo para la adjudicación del bar en dos ferias de este municipio zamorano

El Ayuntamiento de San Vitero ha emitido a través de su sede electrónica un comunicado en el que informa de los plazos y condicions para la adjudicación del bar del recinto ferial en el que se celebrarán las ferias de Pastores y Trashumancia (días 12 y 13 de septiembre de 2026) y del Burro Zamorano-Leonés (días 20 y 21 de marzo de 2027).

A la hora de formular la solicitud es esencial comprender que se trata de un lote indivisible y, en el caso de participar, se hará para cumplir con la apertura durante ambas fechas, de tal forma que la feria de la Trashumancia, con una menor afluencia de público que la del Burro Zamorano-Leonés, no quede desatendida.

La adjudicación seguirá el procedimiento de subasta pública mediante sobre cerrado, saliendo elegida la puja más alta sobre el presupuesto base de la licitación, de 500 euros. A mayores, será el licitador el que deba asumir el coste del suministro eléctrico, ya sea a través de un generador propio o de una empresa distribuidora, pero nunca abasteciéndose a través de la red pública. A esto se le suman 1.000 euros en concepto de garantía que servirán para cubrir los posibles daños ocasionados en el recinto. El Ayuntamiento se hará cargo, en cambio, del suministro de agua y la gestión de residuos.

Tanto para la preparación como para la retirada del mobiliario, el Ayuntamiento concede a la empresa un plazo de una semana. Para la devolución de la fianza, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 15 días.

Queda totalmente prohibido que el adjudicatario subarriende el recinto o ceda parte o la totalidad del servicio a terceros, así como la venta de alcohol a menores. Además, para garantizar que los cobros no sean abusivos, la empresa estará obligada a colgar en un lugar visible la lista oficial de precios que no podrán ser alterados.

El plazo para presentar las solicitudes comenzó este 27 de agosto y se extenderá durante 15 días naturales.