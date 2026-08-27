Siniestro en la N-631: un varón herido y en situación médica desconocida

Un varón ha resultado herido esta tarde tras salirse de la vía con su coche cuando circulaba por el kilómetro 39 de la carretera N-631, a la altura del término municipal de Ferreras de Abajo. El servicio de emergencias recibió la alerta del siniestro a las 17.58 horas, activando de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó personal médico al lugar para asistir al afectado.

Por el momento, se desconoce la situación actual del varón y el nivel de gravedad de las heridas.